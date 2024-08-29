Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırılar başlatan katil İsrail, yaralı ve rahatsız Filistinliler için yollara çıkan sağlık ekiplerinin yollarını kesti. Tulkerim Filistin Kızılayı Müdür Yardımcısı Ahmed Zahran, Nur Şems Kampı'ndaki sokak, şehir altyapısı ve bazı evlerin tahrip edildiğini bildirdi ve kampta bulunan doğum ve diyaliz vakalarına ulaşmaya çalıştıklarını ancak bölgede bulunan işgalcilerin ambulansın girişine engel olduğunu aktardı.