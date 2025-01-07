Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 6 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 854 Filistinli hayatını kaybetti, 109 bin 139 kişi yaralandı.