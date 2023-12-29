|
Dünya

Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi.

14:43 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:49 - 29/12/2023 Cuma
AA
Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler.
Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! O ilçe 57 ili arkasında bıraktı! İstanbul, Ankara, İzmir derken...