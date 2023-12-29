Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısında en az 30 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 83. gününde devam etti. "Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi" ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırıda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin de hayatını kaybetti.