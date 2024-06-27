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Dünya

Katil sürüsü İsrail kana doymuyor: Gazze'de son 24 saatte 3 ayrı katliam

Terör devleti İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 47 kişi öldü, 52 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 765'e yükseldi.

14:29 - 27/06/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#gazze
#israil
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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