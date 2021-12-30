Dünya Kazakistanda görsel bilgi ve işaretlerin Rusça yazılması zorunluluğu kaldırıldı
ASYA

Kazakistan’da görsel bilgi ve işaretlerin Rusça yazılması zorunluluğu kaldırıldı

Kazakistan’da resmi dil statüsünde olan Rusçanın, başta reklam panoları olmak üzere görsel bilgilerde zorunlu kullanımı iptal edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığının internet sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Görsel Enformasyon” kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu onayladı.

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Haber Merkezi AA
Kazakistan’da görsel bilgi ve işaretlerin Rusça yazılması zorunluluğu kaldırıldı
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Yeni düzenlemeye göre Rusçanın, başta reklam panoları olmak üzere görsel bilgilerde zorunlu kullanımı iptal edildi.

Buna göre, ülkede başta reklam panoları olmak üzere dış ilanlar, fiyat etiketleri, menüler, yol işaretleri, köy ve tarihi mekanların adları gibi görsel bilgiler sadece devlet dilinde (Kazakça) yazılacak.

Özel işletmelerin isteği üzerine, Kazakçanın yanına Rusça ve diğer dillerin kullanımı da mümkün olacak.

Söz konusu düzenlemeyle Rusçanın görsel bilgilerde zorunlu kullanımı ortadan kalkacak.

Ürün ambalajları ve kamu binası tabelalarındaki ifadeler ise iki dilde yazılmaya devam edecek. Ancak ürün ambalajlarında Kazakça bilginin hatasız verilmesi gerekecek.

Bunun yanı sıra yabancı filmlerin Kazakça çevirileri ile dublajlarının kalitesine önem verilecek.

Kazak milletvekili Berik Abdiganiuly, yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemelerin Kazakçanın ülkede hem devlet organları hem de özel sektörde sistemleştirilmesi ve doğru kullanılmasını sağlayacağını belirtti.

Abdiganiuly, “Bu Kazak dilinin bir bütün olarak reformu bağlamında önemlidir. Ülkemizin Anayasasında belirlendiği statüsüne uygundur.” dedi.

Böylece özel sektör kuruluşlarında devlet dilinde görsel bilgi sağlamanın yasalaştırıldığını kaydeden Abdiganiuly, “Biz, özel sektör temsilcilerine kendi işletmeleri hakkında yalnızca devlet dilinde ve isteklerine göre de Rusça ve diğer dillerde bilgi sunma hakkı veriyoruz. Bu, kesinlikle normal bir uygulamadır çünkü iş dünyası devlet diline halel getirmeksizin kendi işinde hangi dilde bilgi yayınlayacağına kendisi karar vermelidir.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan anayasasında Kazakça devlet dili statüsünde yer alırken Rusça ise resmi dil olarak belirtiliyor.

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