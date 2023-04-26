|
Reklam
Reklam
Dünya

Kenya'da ölüm orucu kaynaklı ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malindi kentinde ölüm orucu kaynaklı olarak meydana gelen ölümlerin sayısının 90'a yükseldiği duyuruldu. Kilifi Valisi Gideon M. Mung'aro kayıp kişilerle alakalı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Kenya Kızıl Haçı ise çıkan cesetleri saklamak amacıyla geçici morg kullanılacağını belirtti.

12:44 . 26/04/2023 Çarşamba
DHA
Kenya'da bir papaz müritlerine Hz. İsa ile tanışmaları için aç kalmaları çağrısında bulunmuştu.

Kenya'da bir papaz müritlerine Hz. İsa ile tanışmaları için aç kalmaları çağrısında bulunmuştu.

Kenya İçişleri Bakanlığı basına yaptığı açıklamada Malindi kentindeki dini tarikat bağlantılı ölümlerin sayısının 90’a çıktığını duyurdu. Kilifi Valisi Gideon M. Mung’aro kayıp kişilerle ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken Kenya Kızıl Haçı ise çıkan cesetleri saklamak için geçici morg kullanacaklarını belirtti.


Kenya polisi, 24 Nisan’dan bu yana çiftlik içinde ve etrafında yaptığı kazılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a çıktığını duyurdu. İddiaya göre, İyi Haber Uluslararası Kilisesi’nden Papaz Paul Mackenzie Nthenge, müritlerini sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola adı verilen çiftliğe gelmelerini ve Hz. İsa ile tanışmaları için aç kalmaları gerektiğini söylemiş ve bunun sonucunda birçok mürit hayatını kaybetmişti.



Malindi kentinin bağlı bulunduğu Kilifi Bölge Valisi Gideon M. Mung’aro, çiftlik ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut tüm kaynakları bir araya getirebildik ve hayatta kalanların kurtarma çalışmalarını hızlandırdık” ifadelerini kullandı.


Kenya Kızıl Haç yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada ise “Shakahola olayında çok sayıda ceset, Kilifi bölgesindeki tesisleri doldurmaya devam ediyor. Bölgeyi desteklemek için, ortaklarımız Nairobi Kızıl Haçı'nın yardımıyla, soğutmalı bir konteyner geldi ve (konteyner) bölgeden çıkarılan cesetler için geçici bir morg olarak kullanılacak” denildi.



#Kenya
#ölüm orucu
#ölüm
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.