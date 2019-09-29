Dünya Kırımı Rusyaya bağlamak isteyen ilk ve tek cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
ASYA

Kırım'ın Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov öldü

Kırım'ı Rusya'ya bağlamak isteyen ilk ve tek cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Kırım’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, Moskova’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kırım’ın Rusya’ya bağlanması için politika yürüten Meşkov, görevinden azledilince Rusya’ya kaçmıştı.

Haber Merkezi IHA
Yuri Meşkov, 1994 ile 1995 yılları arasında Kırım yarımadasının cumhurbaşkanı oldu.
Yuri Meşkov, 1994 ile 1995 yılları arasında Kırım yarımadasının cumhurbaşkanı oldu.

Kırım’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, 1 Eylül’de Türkiye’de bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya götürülerek burada tedavisine devam edilmişti.

Yuri Meşkov’un kızı Marianna Meşkov, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 73 yaşındaki babasının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kırım’ın 1990’lı yıllarda Rusya’ya katılımı için politika yürüten Yuri Meşkov, 1994 ile 1995 yılları arasında Kırım yarımadasının cumhurbaşkanı oldu.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanması için politika yürüten Meşkov, görevinden azledilince Rusya’ya kaçmıştı.

Rusya’nın beş yıl önce düzenlediği Ukrayna’ya bağlı özerk yönetim olan Kırım’ın yasa dışı ilhakının önünü açan sözde referandumda Kırım’ın Rusya’ya bağlanması yönünde karar çıkmış ama uluslararası toplum tarafından geçersiz görülmüştü.

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