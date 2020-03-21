KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı

Dünya

İran'da koronavirüs ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran'da son 24 saatte 123 kişi daha koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı bin 556'ya yükseldi.