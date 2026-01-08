KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den 'Zelenski' değerlendirmesi

"Burada özellikle Ukrayna lideri Zelenski’ye de değinmek istiyorum. Dün özellikle anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle ilgili, egemenlikle ve toprak bütünlüğüyle ilgili söylemiş olduğu cümleler kendisine hiç yakışmayan bir boyuttaydı. Unutmaması gerekir ki şu anda Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü tartışma noktasındadır ve Ukrayna’ya en büyük desteği ana vatan Türkiye Cumhuriyeti vermiştir"