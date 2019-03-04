Dünya Koli bandına sarılı 1500 kaplumbağa bulundu
ASYA

Kaplumbağaları bantladılar

Koli bandına sarılı 1500 kaplumbağa bulundu

Filipinler'in başkenti Manila'da havaalanında bantlanmış halde bin 500'den fazla canlı kaplumbağa ele geçirildi. Karton kolilerde bulunan hayvanların, Vahşi Yaşam Ticareti İzleme Birimine teslim edildiği belirtildi.

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Bantlanan Afrika mahmuzlu kaplumbağasının nesli tükenme tehdidi altında.
Bantlanan Afrika mahmuzlu kaplumbağasının nesli tükenme tehdidi altında.

Filipinler'in başkenti Manila'da havaalanında bantlanmış halde bin 500'den fazla canlı kaplumbağa ele geçirildi.

BBC'nin haberine göre, Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'nda dört çantada bulunan bin 529 kaplumbağa arasında Afrika mahmuzlu kaplumbağası da yer alıyor.

Hhayvanların, Vahşi Yaşam Ticareti İzleme Birimine teslim edildiği belirtildi.

Nesli tükenme tehdidi altında

Afrika mahmuzlu kaplumbağasının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin nesli tükenme tehdidi altında bulunan türler listesinde bulunduğuna işaret edilirken, hayvanların, Vahşi Yaşam Ticareti İzleme Birimine teslim edildiği belirtildi.

Filipinler Havayolları uçağıyla Hong Kong'dan gelen Filipinli bir yolcunun bıraktığı çantalardaki kaplumbağaların, yaklaşık 87 bin dolara satılmış olabileceği ifade edildi.

Polis, yolcunun vahşi yaşam türlerinin ticaretine ağır cezaları öğrendikten sonra çantaları bırakıp gittiğini tahmin ediyor.

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