Komşu'da büyük buhran: Türkiye Yunanistan'a baş ağrısı yapıyor

23:012/09/2025, Salı
AA
Yunan medyasında Türkiye'nin son yıllarda silahlanma alanında attığı adımlar ile Yunanistan'ın bu alandaki mevcut hali karşılaştırıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii gücü Yunanistan'ın korkutmaya devam ediyor. Kathimerini gazetesinin "Türkiye'nin silahlanması Yunanistan'a baş ağrısı yapıyor" başlıklı haberinde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı acziyeti bir kez daha itiraf niteliğinde gündeme taşındı. Türkiye'nin süratle gelişen savunma sanayisinin Yunanistan için hem askeri hem de diplomatik açıdan zorluklar yarattığı belirtilen haberde Türk savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardığı belirtildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini Avrupalı güçlerle bağlarını güçlendirmek için kullanabilmesinin Atina için endişe verici olduğu da belirtildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki gelişmelerin, ülkeyi yabancı silah sistemlerine bağımlılıktan kurtardığını ve olası bir çatışma durumunda NATO müttefiklerinden gelebilecek ambargolara karşı direnç kazandırdığını yazdı.

"Türkiye'nin silahlanması Yunanistan'a baş ağrısı yapıyor"

Kathimerini gazetesinin "Türkiye'nin silahlanması Yunanistan'a baş ağrısı yapıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son yıllarda silahlanma alanında attığı adımlar ile Yunanistan'ın bu alandaki mevcut hali karşılaştırıldı.

"Türkiye, NATO'dan gelebilecek olası ambargoya karşı dirençli"

Türkiye'nin süratle gelişen savunma sanayisinin Yunanistan için hem askeri hem de diplomatik açıdan zorluklar yarattığı belirtilen haberde, "Güçlü ve kendi kendine yetebilen Türk savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı ve çatışma halinde NATO müttefiklerinden gelebilecek olası bir ambargoya karşı dayanma gücü verdi. Aksine, Yunanistan mühimmat konusunda bile kendi kendine yetebilmekten çok uzak kaldı ve bu onu korumasız bırakıyor." ifadesi yer aldı.

"Atina için endişe verici"

Haberde, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini Avrupalı güçlerle bağlarını güçlendirmek için kullanabilmesinin Atina için endişe verici olduğu belirtildi.

İspanya ve İtalya'nın savunma sanayisi alanında şimdiden Türkiye ile işbirliğine gittiği ve Avrupa'daki diğer ülkelerin de benzer işbirliklerine gidebileceği vurgulanan haberde, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere Türk savunma sanayisinin ürünlerinin Avrupa'ya çekici bir alternatif sunduğunun altı çizildi.

"Yunanistan, Türkiye'nin gerisinde kalmaya devam ediyor"

Haberde, Yunanistan'ın ise ekonomik kriz sürecindeki kemer sıkma politikaları nedeniyle birkaç istisna dışında savunma sanayisinde gerilediğine dikkati çekildi.

Yunanistan'ın yerli üretimde çok fazla ileri gidemediği kaydedilen haberde, "Tüm çabalara rağmen Yunanistan, savunma sanayisi diplomatik bir araç olarak kullanılan ve Avrupa savunma şirketleri için rekabet gücü yüksek bir partner olarak hizmet veren Türkiye'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bölgesel gerginlikler devam ederken yerli kapasitenin yeniden inşası, Atina için önemli bir önceliktir." ifadesi yer aldı.



#Savunma Sanayisi
#Türkiye
#Yunanistan
