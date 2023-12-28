Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sel ve toprak kayması: En az 60 ölü

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Güney Kivu eyaletinde yer alan Bukavu ve Burinyi’de en az 40 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.