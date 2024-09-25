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Korkulan senaryoyu açıkladı: Biden'dan topyekûn savaş uyarısı

Korkulan senaryoyu açıkladı: Biden'dan topyekûn savaş uyarısı

20:5525/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
AA
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da topyekûn bir savaşın mümkün olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ABD basınına verdiği röportajda, Orta Doğu'da topyekûn bir savaşın mümkün olduğunu belirterek, "Topyekûn bir savaş mümkün, ancak bence tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm için hala elimizde bir fırsat var" dedi.

ABC kanalında yayınlanan "The View" programına katılan ABD Başkanı Biden, iç politikadan dış politikaya birçok konuda soruları yanıtladı.

Orta Doğu'da hem Gazze hem de Lübnan konusunda bir anlaşma zemini olduğuna inandığını söyleyen Biden, bunun için çok çaba gösterdiklerini ve kalan başkanlık süresinde de bu gayretini sürdüreceğini belirtti.

Tarihin bazı dönemlerinde yaşananların sonraki dönemleri yakından etkilediğini ifade eden Biden, bugün de öyle bir dönemeçten geçtiklerini söyledi.

Biden, "(Orta Doğu'da) Topyekun bir savaş mümkün ancak halen (çözüm için) fırsat da var. Tüm bölgeyi esaslı olarak değiştirebilecek bir anlaşma halen mümkün." diye konuştu.

Arap dünyasının İsrail ile bir orta yol bulmaya niyetli olduğuna inandığını dile getiren Biden, bu konuda İsrail'in de bazı ayarlamalar yapması gerektiğini belirtti.

İsrail'i her zaman desteklediğini, kendisinin de bir siyonist olduğunu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yakından tanıdığını ifade eden Biden, buna mukabil iki devletli çözüm konusunda Netanyahu ile aynı düşünmediklerini söyledi.
Biden,
"İki devletli çözüm olması lazım. Bu konuda onun pozisyonuyla mutabık değilim. Eninde sonunda bu olmalı."
ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan'da ateşkese varılması durumunda bölgenin genelinin bundan olumlu etkileneceğini belirten Biden, bölgede bir değişim ve barış arzusu olduğunu vurguladı.


"Trump, bugüne kadarki en sıra dışı başkan"

Programın iç politikayla ilgili bölümünde eski ABD Başkanı Donald Trump ile önceki seçimde arasındaki rekabete ilişkin değerlendirmeler yapan Biden, Kamala Harris'e bayrağı devrettiği için kendisini iyi hissettiğini, Harris'in Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ı yeneceğini düşündüğünü söyledi.

Biden,
"Trump, bugüne kadarki en sıra dışı başkan ancak demokrasiye inanmıyor."
yorumunda bulunarak, Trump'ın gücünü kötüye kullanmaya çalıştığını savundu.

Yarıştan çekilmeden önce Trump'ı yeneceğinden emin olduğunu ifade eden Biden, "Trump'ı mağlup edeceğimden emindim. O bir kaybeden." dedi.


#ABD
#Joe Biden
#Savaş

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