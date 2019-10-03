Dünya Korkutan görüntü
AVRUPA

Korkutan görüntü

Dünya'daki plastik atık sorununun boyutu giderek büyüyor. Plastik atıklar son olarak, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı. Uzmanlar, en eskisi 1971 üretimi olduğunu belirttikleri atıkların bölgeden geçen gemilerden bırakıldığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PET şişeler bu atıklar içinde hem en büyük paya sahip hem de oranı büyük hızla artan grubu oluşturuyor. Okyanuslara karışan PET şişelerin miktarı 1980'den beri her yıl ortalama yüzde 14,7 artıyor.
PET şişeler bu atıklar içinde hem en büyük paya sahip hem de oranı büyük hızla artan grubu oluşturuyor. Okyanuslara karışan PET şişelerin miktarı 1980'den beri her yıl ortalama yüzde 14,7 artıyor.

GEMİLER BIRAKIYOR

Atlantik Okyanusu'nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Erişilemeyen Ada'ya erişen plastik atıkların miktarı, gezegenimizin denizlerindeki plastik atık sorununun boyutunu gözler önüne serdi. Birleşik Krallık'a bağlı Adaya erişen plastik şişelerin yüzde 84'ünün Asya'da, çoğunun da Çin'de üretildiği anlaşıldı. Araştırmacılar, atıkların gemilerden bırakılmış olabileceğini belirtti.

Okyanuslara karışan PET şişelerin miktarı 1980'den beri her yıl ortalama yüzde 14,7 artıyor.

48 YILLIK ÇÖPLER

Araştırmanın liderliğini yapan Cape Town Üniversitesi FitzPatrick Afrika Ornitolojisi Enstitüsü'nden Peter Ryan, Erişilemeyen Ada'da 2009 yılında inceledikleri plastik atıkların 3 bin 515 parçadan oluştuğunu, bu sayının 2018'de 8 bin 84'e yükseldiğini söyledi. Adada bulunan en eski plastik çöp 1971 yılında üretilmiş. Fakat kıyıya erişen şişelerin çoğu son iki yılda üretilen şişeler.

KARADAN DENİZE

Plastik atık

Her yıl 12,7 milyon ton plastiğin karadan denizlere ulaştığı tahmin ediliyor. Proceedings of the National Academy of Sciences adlı bilimsel dergiye yazdıkları makalede konuyu inceleyen Güney Afrika ve Kanadalı araştırmacılar, bugüne kadar okyanuslara karışan plastiklerin çoğunun karalardan bu noktalara geldiği düşünülse de bunun doğru olmayabileceğine dikkat çekti.

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