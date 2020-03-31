Koronavirüsle mücadelede sinyal izleme yöntemi: Türkiye de geçebilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüs ile mücadelede en önemli yöntem dünya genelinde izolasyon politikaları izlemek oldu.

Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerde test sonucu pozitif çıkan kişilerin evde tecrit sürecini teknolojiyi kullanarak izlenilmesi başarılı oldu. Bu ülkeler koronavirüs vakalarının yükselme periyodundan kısa sürede çıkarak, krizi kontrol altına aldı.

Almanya ve İsrail gibi ülkeler de karantina altındaki vatandaşlarını benzer bir uygulama ile izlemeye ve süreci kontrol etmeye çalışıyor.

Peki benzer bir uygulamaya Türkiye'de geçilebilir mi? Bu uygulamanın üretimi ve kullanımı açısından kolaylıklar ve zorluklar neler olabilir?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Siber İstihbarat Analizi Atalay Keleştemur, uygulamanın üretilmesinde bir zorluk olmadığını belirterek, "Uygulamayı üreten şirket ile GSM operatörleri ve devletin koordineli çalışması gerekiyor. Şehirlerde çok fazla sinyal olacağı için hata payları olacaktır. Bu nedenle GSM operatörlerine büyük iş düşüyor. Onlardan veri akışının sürekli olarak uygulamaya gelmesi gerekir" diye konuştu.

YÜZDE 100 SONUÇ VERMEYEBİLİR

Karantina altındaki kişilerin sinyal üzerinden izlemenmesinin yüzde 100 sonuç vermeyebileceğini ifade eden Keleştemur, "İnsanlar neticede telefonunu almayarak evlerinden çıkabilirler. Bunu kontrol etme adına daha özel bir tasarım geliştirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

UYGULAMALAR REHBER GÖREVİ GÖRÜYOR

Güney Kore'deki uygulamaların hastalar ile sağlık yetkilileri arasında koordinasyon sağladığının da altını çizen Keleştemur, "Uygulamalar aracılığıyla hastalara yönlendirmeler ve tavsiyelerde bulunulmuş. İzolasyon sürecindeki kişilerin neler yapması gerektiği hakkında gün gün bilgiler var" dedi.

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UYGULAMALAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerde ortaya çıkan akıllı telefon uygulamasında koronavirüs teşhisi konan bireylerin bilgileri uygulama üzerinde kayıt altına alındı ve bu konuda diğer insanlar da uyarıldı.

Bu şekilde hem karantina altına alınan kişi izlenmiş oldu hem de söz konusu kişinin yakın çevresi yaşam alanındaki hastaları takip edebilme imkanına kavuştu.

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