Dünya Koronavirüs hastalarının yüzde 80inde hafif semptomlar var Enfekte her hastaya yatış verilmiyor
KORONAVİRÜS

Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde hafif semptomlar var: Enfekte her hastaya yatış verilmiyor

Türkiye'de koronavirüs şikayetiyle hastaneye başvuran ve test sonuçları pozitif çıkan hastaların büyük bölümünden evde karantina uygulamaları isteniyor. Koronavirüs salgını bulaşan kişilerin yüzde 80'inde hastalığın hafif semptomlarla seyrettiğini belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hastaneye yatırdığımızda çevresindeki hastaları, sağlık çalışanları enfekte edebilir, bir başka hasta yatmak istediği zaman yerimiz kalmayabilir. Evine gönderip, sen git gez demiyoruz. Aile hekimleri süreci yakından takip ediyor ve tedavisi burada devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Hız Yeni Şafak
FOTOĞRAF: ARŞİV.
FOTOĞRAF: ARŞİV.

Türkiye'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 9 bini aşarken, salgının tedavisi ile ilgili süreç merak edilen konuların başında geliyor.

Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olan fakat burnu akmayan kişilerin koronavirüs şüphelileri olduğu biliniyor. Bu açıdan salgın semptomlarını gösteren herkese test uygulamasına geçildi.

Peki her koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hastanelerde tedavi ediliyor mu?

Tevfik Özlü.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastaların ayakta izlenebileceğini belirterek, "Her enfekte olmuş kişinin illa hastaneye yatması gerekmez. Tanı koyulan hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var. Ateş, kırgınlık, öksürük gibi belirtileri olanlar hastaneye neden yatırılsın?" değerlendirmesinde bulundu.

"TEDAVİ SÜREÇLERİ EVDE DEVAM EDİYOR"

Hafif semptomları olan kişilerin hastaneye yatırılmasının süreci daha tehlikeli hale getirebileceğini söyleyen Özlü, "Yatışı olan hasta çevresindeki hastaları, sağlık çalışanlarını enfekte edebilir. Bir başka hasta yatmak gerekirse yer kalmayabilir. Hastaların evlerine gönderip, 'sen git gez, eğlen' demiyoruz. Hasta yakınlarını bilgilendiriyoruz. Bulaşma ve korunma süreçleri ile ilgili bilgilendiriyoruz. Hastayı her gün aile hekimleri arıyor ve telefonla takip ediyor. Tedavi süreci bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ÖNLEM EVDE KALMAK"

Koronavirüsle ilgili en iyi tedbirin evden çıkmamak olduğunu vurulayan Özlü, "Bundan daha iyi bir koruyucu önlem yok. Evden çıkmayın ve çıkarsanız da 1-2 metrelik mesafeyi mutlaka koruyun" dedi.

"SALGINLA İLGİLİ TARİH VERİLEMEZ"

Koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceğine dair bir tarih verilemeyeceğinin altını çizen Özlü, "Sıcak havalar gelince salgının durabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir umudumuz var. Ayağı yere basan bir umut. MERS ve SARS tipi salgınlarda bu böyle oldu." diye konuştu.

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