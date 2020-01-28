Dünya Koronovirüs Çinde eğitimi durdurdu Tüm okulların açılışı belirsiz bir tarihe ertelendi
ASYA

Koronovirüs Çin'de eğitimi durdurdu: Tüm okulların açılışı belirsiz bir tarihe ertelendi

Çin Eğitim Bakanlığı, 30 Ocak’ta sona erecek yedi günlük Bahar Bayramı tatilini koronavirüs nedeni ile 2 Şubat’a kadar uzatma kararı almıştı. Çin Ulusal Radyosu, okulların açışının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Ülkedeki öğrencilere evde kalma, toplu etkinliklere katılmaktan kaçınma ve gerekmedikçe dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkede okullar daha geç açılacak.
Ülkede okullar daha geç açılacak.

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ülke genelindeki kreşler, ilk ve ortaokullar ile yüksekokulların daha geç açılacağı belirtildi.

  • İkinci yarıyıl başlangıç tarihi konusunda net bilgi verilmezken, okulların açılış günlerinin bölgelerin koşullarına göre belirleneceği kaydedildi.

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
OYNAT 00:25
Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.

Öğrenciler evden çıkmasın
Açıklamada, ayrıca okulların kış tatili sırasında öğrencileri evde kalma, toplu etkinliklere katılmaktan kaçınma ve gerekmedikçe dışarı çıkmama konusunda yönlendirmeleri gerektiği ifade edildi.

Çin hükümeti, koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 Ocak’ta sona erecek yedi günlük Bahar Bayramı tatilini 2 Şubat’a kadar uzatma kararı almıştı.
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