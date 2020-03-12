Dünya Koronovirüssavar plakayla Roma gezintisi
AVRUPA

Koronovirüssavar plakayla Roma gezintisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını Avrupa'ya yayan İtalya'da bir adam korunmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. İnsanlarla arasındaki mesafeyi korumak için devasa büyüklükte yuvarlak bir plakayla Roma sokaklarında dolaşan adam ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan adamın görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
İtalyan adamın görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Çin'nden dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında başı çeken İtalya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye, vaka sayısı ise 10 bin 590'a yükseldi. Bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğu kaydedildi.

Karantinaya alınan 60 milyonluk İtalya’dan çarpıcı fotoğraflar
FOTOĞRAF 45
Title
Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz. dedi.
Title
Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik. diye konuştu.
Title
Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti.
Title
Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı...
Title
Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı. ifadelerini kullandı.
Title
İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.
Title
Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.
Title
Giuseppe Conte, AB'den bütçe açığı konusunda daha fazla bütçe esnekliği de talep edebileceklerini söyledi.
Title
Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi.
Title
Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Karantinaya alınan 60 milyonluk İtalya’dan çarpıcı fotoğraflar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararn ameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.

Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Ölenlerle vaka sayısının her geçen gün artması, İtalyanları koronavirüsten korunmak için ilginç yöntemlere itti. Daily Mail'in haberine göre, bir adam, insanlarla arasındaki mesafeyi korumak için devasa büyüklükte yuvarlak bir plakayla Roma sokaklarında dolaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

İtalya durdu: Kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetler durduruldu
DÜNYA
İtalya durdu: Kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetler durduruldu

Tüm ülke karantinada

İtalyan hükümeti, geçtiğimiz günlerde 60 milyon nüfuslu ülkenin tamamının artık koruma alanı olduğunu ilan etmişti. İnsanların hareketliliğini kısıtlayan bu kararnameye göre, artık bir şehirden bir şehre gitmek için sağlık ya da işle ilgili büyük bir aciliyetin olması gerekiyor.

  • 3 Nisan'a kadar geçerli olacak kararname, toplanma yasağı ile müzeler, sinemalar, gece kulüpleri, spor salonları, tiyatrolar, tatil merkezleri gibi yerlerin kapatılmasını, cenaze ve düğün gibi çok katılımlı törenlerin iptalini içeriyor.
30 sağlıkçı virüse yakalandı

30 sağlıkçı virüse yakalandı

​Ülkede 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.
Bu nasıl hijyen?

Bu nasıl hijyen?

​Yok satan maskelerin üretildiği atölyeden ilginç kareler.
Gözler Beştepede

Gözler Beştepe'de

Erdoğan 'koronavirüs' gündemiyle kabineyi topladı.
Silahları incelediler

Silahları incelediler

​Bakan Akar ve komuta kademesinden ASELSAN'A çıkarma.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

New York Times, CNN ve BBC'den skandal paylaşım.
Gelen veriler <br>ümit verici

Gelen veriler
ümit verici

​Bilim Kurulu Üyesi profesörden çok önemli korona açıklaması.

Virüs doğrudan tehdit ediyor

Virüs doğrudan tehdit ediyor

​İstanbul'un merkezindeki tesis ziyaretçilere kapatıldı.
25 yıl sonra<br>ikinci kez toplanıyor

25 yıl sonra
ikinci kez toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı...
Putin'in gizli<br>paralı ordusu

Putin'in gizli
paralı ordusu

​Suriye ve Libya'da karşımıza çıktılar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
10 bini geçti

10 bini geçti

​İran'daki koronavirüs salgınından korkutan rakamlar.
Dükkanda 5<br>internette 7 kat arttı

Dükkanda 5
internette 7 kat arttı

​Koronavirüs sonrası satışlarında patlama yaşandı.
İki ay direnelim

İki ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama.
Haziran'da biter!

Haziran'da biter!

SARS'ı önleyen bilim adamından müjde
İsyan<br>ettiren görüntü!

İsyan
ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.