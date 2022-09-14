Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının 6 milyar sterlin tutacağı iddia edildi

Evening Standards gazetesinde yer alan habere göre, halka açık olarak düzenlenen devlet cenazelerinin kamu tarafından finanse edildiği ve milyonlarca sterline mal olduğu ifade edilirken, Evening Standards Avam Kamarası kaynaklarına göre, Kraliçe II. Elizabeth'in annesinin 2002'deki yapılan cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon sterline mal olduğunu, yalnızca polis ekiplerine 4.3 milyon sterlin harcandığını belirtti. 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon sterlin arasında olduğunu bildirildi. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin ise en az 6 milyar sterlin tutacağı öne sürüldü.

Kraliçe'nin devlet cenazesi, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile evlendiği Westminster Abbey'de gerçekleşecek. 19 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleşecek törene ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere dünya liderleri ve politikacıları katılacak. Cenazenin bugün 17.00'da Ediburgh'taki Aziz Giles Katedrali'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülmesi planlanıyor.





Cenazeden sonra Kraliçe'nin tabutu Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anıt Şapeli'nde toprağa verilecek. Burada Kraliçe'nin babası Kral 6. George, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite vs kış kardeşi Prenses Margaret'in mezarları yer alıyor.

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