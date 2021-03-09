Dünya Kraliyet ailesi ırkçı
AVRUPA

​‘Kraliyet ailesi ırkçı’​

‘Kraliyet ailesi ırkçı’

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, bebeğinin ten rengi üzerine tartışmalara şahit olduğunu belirterek, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler” dedi. Markle, bu yüzden intiharı dahi düşündüğünü söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kraliçe 2. Elizabeth - Meghan Markle - Prens Harry
Kraliçe 2. Elizabeth - Meghan Markle - Prens Harry

Amerikalı sunucu Oprah Winfrey’in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna eşi Prens Harry ile konuk olan Meghan Markle, Kraliyet ailesini ırkçılık, yalancılık ve kendisini intiharın eşiğine sürüklemekle suçladı.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin röportajı yayınlandı: İşte İngiltere'yi sallayan röportaj
DÜNYA
Meghan Markle ve Prens Harry’nin röportajı yayınlandı: İşte İngiltere'yi sallayan röportaj
  • Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.” diye konuştu.

Prens Harry son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar
DÜNYA
Prens Harry son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar

Kraliyet ailesinden resmen ayrılmışlardı: Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceği belli oldu
DÜNYA
Kraliyet ailesinden resmen ayrılmışlardı: Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceği belli oldu

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti. Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate’i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, “Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı.” açıklamasında bulundu. Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, “Artık yaşamak istemiyordum.” ifadesini kullandı.

İngiliz medyasının peşini bırakmadığı konu: Kraliyet ailesinin mücevherlerin değeri açıklandı
DÜNYA
İngiliz medyasının peşini bırakmadığı konu: Kraliyet ailesinin mücevherlerin değeri açıklandı
  • Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki “anlayışsızlığın” etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana’nın 1997’deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi. Açıklamalar İngiltere’de Twitter’da ana konu başlığı oldu. İngiliz Twitter trendinde, Kraliyet Ailesi, Monarşiyi kaldırın, Şirket ve Archie en çok paylaşılan başlıklar oldu.
Abone Ol Google News
Hibe silahla gerginlik peşinde

Hibe silahla
gerginlik peşinde

​ABD'den 59 saldırı helikopteri ile 350 tank.
Yeniden kapanma perişan eder

Yeniden kapanma perişan eder

​Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor.
PKKyı anneler bitirecek

PKK'yı anneler bitirecek

Kadınlar Günü'ne Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler damga vurdu.
Bakan Selçuk duyurdu

Bakan Selçuk duyurdu

​İşten çıkarma yasağı ile ilgili yeni gelişme.
Stratejik liman hedef alındı

Stratejik liman hedef alındı

​Aramco'ya yönelik en büyük füze saldırısı.
Aşıda 10 milyonu geçtik

Aşıda 10 milyonu geçtik

Çalışmalar ​yurt genelinde hızla devam ediyor.
Bu millet sizi unutmayacak

Bu millet sizi unutmayacak

​Hepsini, terör ve şiddet hayattan kopardı.
Kötülere meydan okuyacağız

Kötülere meydan okuyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kadına şiddete karşı komisyon kurulacağını duyurdu.
‘Kraliyet ailesi ırkçı’

‘Kraliyet ailesi ırkçı’

​Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar.
İpleri keser atarız

İpleri keser atarız

​İYİ Parti'lilerden İmamoğlu'na tepki.
Yaz tatili için <br>tarih belli oldu

Yaz tatili için
tarih belli oldu

​Bakan Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.
Fenerbahçe <br>deplasmanda kendine geldi

Fenerbahçe
deplasmanda kendine geldi

F.Bahçe, Konyaspor'u mağlup etti ve zirve takibine devam etti.
Rasim Öztekin <br>hayatını kaybetti

Rasim Öztekin
hayatını kaybetti

​Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi görüyordu.
Trabzon'da <br>fırtına dindi

Trabzon'da
fırtına dindi

Bordo mavililer sahasında üst üste ikinci kaybını yaşadı.
Vaka sayılarında <br>korkutan sıçrama

Vaka sayılarında
korkutan sıçrama

​Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan olay karara bağlandı.
Skandalın arkasından FETÖ çıktı

Skandalın arkasından FETÖ çıktı

​Görüntüleri alınan FETÖ'cü FBI sığındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.