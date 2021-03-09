​‘Kraliyet ailesi ırkçı’​

Amerikalı sunucu Oprah Winfrey’in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna eşi Prens Harry ile konuk olan Meghan Markle, Kraliyet ailesini ırkçılık, yalancılık ve kendisini intiharın eşiğine sürüklemekle suçladı.
- Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.” diye konuştu.
Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti. Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate’i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, “Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı.” açıklamasında bulundu. Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, “Artık yaşamak istemiyordum.” ifadesini kullandı.
- Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki “anlayışsızlığın” etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana’nın 1997’deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi. Açıklamalar İngiltere’de Twitter’da ana konu başlığı oldu. İngiliz Twitter trendinde, Kraliyet Ailesi, Monarşiyi kaldırın, Şirket ve Archie en çok paylaşılan başlıklar oldu.