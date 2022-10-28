Kuzey Kore Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

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İlişkilerimiz daha da gelişecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Bakan Akar, “İkili ilişkilerimiz daha da gelişecek. Başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.