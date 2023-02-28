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Dünya

Kuzey Kore liderinden tarımsal üretimde 'radikal değişiklik' çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tarımsal üretim ile ilgili İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısının ikinci oturumunda, birkaç yıl içerisinde tarımsal üretimde artışın sağlanması amacıyla 'radikal değişiklik' yapma çağrısında bulundu.

10:56 . 28/02/2023 Salı
AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kim, toplantıda, "tarımın istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi" için yeni yollar bulunması gerektiğini vurgulayarak, tarımsal üretimde değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti.


Kuzey Kore lideri Kim, toplantının asıl amacının bu yılki tahıl üretim hedefine ulaşmak için mükemmel bir fizibilite çalışması ile birkaç yıl içinde tarımsal üretimde radikal bir değişiklik getirmenin yollarını bulmak olduğunu söyledi.


Toplantıda ayrıca, disiplinli bir ulusal ekonomik plan ile devletin mali projelerini geliştirmenin yeni yolları üzerinde durulduğu kaydedildi.


Toplantıda üzerinde çalışılan taslak metinlerin, oturumların sonunda resmi karar olarak onaylanması bekleniyor.


Kuzey Kore'de tarımsal konularla ilgili İşçi Partisi Merkez Komitesinin düzenlediği toplantının ilk oturumu dün yapılmıştı.


Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı tahmin ediliyor


Bazı raporlarda, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı ve birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülmüştü.


Uzmanlar, Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirmişti.


Güney Kore'deki özel GS&J Enstitüsünden kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin ise 25 Şubat’ta 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak, genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etmişti.


Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetmişti.


#Kim Jong-un
#Kuzey Kore
#tarımsal üretim
#radikal değişiklik
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Kuzey Kore liderinden tarımsal üretimde 'radikal değişiklik' çağrısı
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