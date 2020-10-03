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Dünya Kuzey Kore lideri Kimden Trumpa geçmiş olsun mesajı
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı. Kim'in Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Trump ile Kim 2019 yılında &quot;silahsızlandırılmış bölgede&quot; görüşmüştü.
Trump ile Kim 2019 yılında "silahsızlandırılmış bölgede" görüşmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.

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Karantina sürecinin başladığını duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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