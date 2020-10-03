Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a geçmiş olsun mesajı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı. Kim'in Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi 03 Ekim 2020, 07:16 Son Güncelleme: 03 Ekim 2020, 07:35 AA