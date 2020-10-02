Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi 2 ay sonra ilk kez görüntülendi 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: İstihbarat izini sürmüştü Ortadan kaybolduğu konuşulan hatta Güney Kore istihbaratının iz sürdüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi. Kim Jong-Un'un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu.

Haber Merkezi 02 Ekim 2020, 21:05 Son Güncelleme: 02 Ekim 2020, 21:10 DHA