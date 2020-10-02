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Dünya 2 ay sonra ilk kez görüntülendi İstihbarat izini sürmüştü
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

2 ay sonra ilk kez görüntülendi: İstihbarat izini sürmüştü

Ortadan kaybolduğu konuşulan hatta Güney Kore istihbaratının iz sürdüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi. Kim Jong-Un'un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu.

Haber Merkezi DHA
Kim Jong-Un ile kız kardeşi Kim Yo-jong objektiflere beraber yansıdı.
Kim Jong-Un ile kız kardeşi Kim Yo-jong objektiflere beraber yansıdı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay ortadan kaybolduktan yeniden objektiflere yakalandı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkenin Kimhwa bölgesinde selden etkilenen bir köyde incelemelerde bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşıldı. Kim Jong-Un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, en son 27 Temmuz'da bir etkinlikte görüldüğü ifade edildi.

DHA
Kim Jong-Un

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  • Güney Kore istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung'un izini sürmeye çabaladığı belirtildi. Kız kardeş Yo-jong'un yokluğunun, Kim Jong-Un'un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu.

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