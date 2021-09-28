Dünya Kuzey Koreden bölgede gerilimi tırmandıran yeni füze denemesi
ASYA

Kuzey Kore'den bölgede gerilimi tırmandıran yeni füze denemesi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore’nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın Doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Kuzey Koreden bölgede gerilimi tırmandıran yeni füze denemesi
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Son balistik füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül’de gerçekleştiren Kuzey Kore’den bölgede gerilimi arttıran yeni bir hamle geldi.

Japonya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Pyongyang’ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın Doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini açıkladı.

Japonya hükümeti füze denemesi ile ilgili detaylı analiz yapmak üzere alarma geçerken, Pyongyang’ın son denemesi, Japonya’da yeni başbakanı belirleyecek iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) liderlik seçiminin hemen öncesinde "yeni hükümete mesaj" olarak yorumlandı.

BU AY İKİNCİ DENEME

Kuzey Kore son füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül’de gerçekleştirmiş, amacı 800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak olan füzelerin demir yolu tabanlı bir sistem ile fırlatıldığı kamuoyuna yansımıştı. Pyongyang’ın girişimi ABD, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

KARŞILIK DÜŞÜNME TALİMATI

Füze denemesinden hemen önce Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi ABD’yi Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca politikasından vazgeçmeye çağırmış ve hiç kimsenin ülkesinin kendini savunma ve silahları test etme hakkını engelleyemeceğini söylemişti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, yardımcılarına Kuzey’in son adımlarını ayrıntılı analizini yapmaları ve karşılık düşünmeleri talimatı verdi.

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