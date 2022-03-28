Dünya Lavrovdan İstanbuldaki müzakerelere ilişkin açıklama Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz
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Lavrov'dan İstanbul'daki müzakerelere ilişkin açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA AA
Lavrovdan İstanbuldaki müzakerelere ilişkin açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz
Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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"Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Türkiye’de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin’den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, "Müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye’ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir" ifadelerini kullandı.

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