LGBT lobisi ABD’yi teslim aldı

20 eyalet dışında tüm eyaletlerde eşcinsel evlilik yasallaştıran, haftalardır LGBT propagandasına yönelik okullarda etkinlikler düzenleyen ABD, Beyaz Saray’dan orduya, sivil savunmadan güvenlik güçlerine varıncaya kadar her alanda LGBT’ye teslim oldu. LGBT lobisinin propagandasının dillendirildiği sözde “Onur Ayı” kapsamında, ülke genelinde günlerdir LGBT’liler, rol model olarak gösteriliyor. Çocukların hedef alındığı etkinliklerin düzenlenirken pek çok bölgede aileler çocuklarını korumak için sokaklara dökülüyor. Bütün bunlar yaşanırken, ABD devlet kurumlarından tepeden tırnağa LGBT’yi destekleyen açıklamalar, ülkenin geldiği içler acısı durumu gözler önüne serdi.

BIDEN’DAN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sonrası skandal açıklamalarda bulundu. Daha önce de LGBT’yi meşrulaştırmak adına düzenlenen çalışmalara desteğini çekinmeden açıklayan Biden, bu kez çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatına karşı çıkan eyaletleri hedef aldı. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen tıbbi müdahalelere karşı çıkarılan yasalara ilişkin “nefret dolu” ifadesini kullanan Biden, yasaları çıkaran vekilleri “histerik” ve “ön yargılı” olarak adlandırdı.

HAVA KUVVETLERİ’NE VATANA İHANET TEPKİSİ

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, LGBT propagandasına sosyal medya hesabından (Twitter) yaptığı paylaşımla destek verdi. “LGBT’lilerin hava kuvvetlerine katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz” denilen tweetle paylaşılan görselde, LGBT’nin sözde bayrağını selamlayan bir ABD askerine ve ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı logosuna yer verildi. Paylaşıma cevap veren emekli bir ABD subayı, “Emekli bir hava kuvvetleri subayı olarak küçük düşürüldüm. Hiçbir havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz. Bir askerin mensubunun LGBT bayrağını selamlaması, sadece utanç verici değil aynı zamanda vatana ihanettir” eleştirisinde bulundu. Binlerce kişinin tepki göstermesi üzerine tweet yoruma kapatıldı.

ABD BAYRAĞINDAN BÜYÜK LGBT BAYRAĞI

Bir diğer skandal olayda, ABD’nin San Francisco şehrinde görev yapan polis ve itfaiye memurları, göndere ABD bayrağından büyük LGBT bayrağı çekip selam durdu. Emniyet görevlilerin rozetlerinin de LGBT renkleriyle değiştirildiği görüldü. Bir tören havasında gerçekleştirilen olay kayda alınıp Twitter’daki kurum hesaplarından paylaşıldı. Çok geçmeden büyük tepki toplayan video hakkında kullanıcılar çok sert yorumlarda bulundu. Kullanıcılardan biri videoyu “iğrenç” olarak yorumladı. New York Şehri Polis Departmanı Komiseri Bernard B. videoya ilişkin, ““Bize sadece düşmanlarımız değil, ülke çapındaki tüm kolluk kuvvetleri de gülüyor. Bu videoya utanç ve tiksinti içinde bakıyor. Bu yüzden San Francisco haydutlar ve uyuşturucu bağımlıları tarafından ele geçirildi ve bir lağım çukuruna çevrildi” ifadelerini kullandı.

CIA’DEN PROPAGANDAYA DESTEK

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA de LGBT furyasına katılan bir diğer kurum oldu. CIA’in Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “CIA’in onur ayı için 2023 teması “hoş geldiniz!”” ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma Twitter CEO’su Elon Musk’tan da yanıt geldi. Musk, “CIA’in gizli kalmayı sevdiğini sanıyordum” diyerek kurumu tiye aldı.







