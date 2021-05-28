Dünya Libya ordusu duyurdu Esed rejimi ateşkese rağmen darbeci Haftere uçak dolusu paralı asker taşıyor
ORTADOĞU

Libya ordusu duyurdu: Esed rejimi ateşkese rağmen darbeci Hafter'e uçak dolusu paralı asker taşıyor

Libya'da 2020 yılının ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana, Suriye'den darbeci güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşındığı ortaya çıktı. Libya ordusundan yapılan açıklamaya göre, Beşşar Esed rejiminin desteklediği firmaya ait olan askerleri taşıyan 74 uçak ülkeye indi.

Haber Merkezi AA
Libya ordusu duyurdu: Esed rejimi ateşkese rağmen darbeci Haftere uçak dolusu paralı asker taşıyor
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Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçuşların Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki 5 5 Ortak Askeri Komitesi kararlarına ve Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu vurgulandı.

BAE kontrolündeki askeri üsse iniş yaptılar

Açıklamada, Şam'daki havaalanları ve Lazkiye'de Rusya'nın kontrolündeki Humeymim Üssü'nden kalkan "Cham Wings" isimli hava yolu firmasına ait uçakların, Bingazi'deki Benina Havaalanı'na ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kontrolündeki El-Hadim Askeri Üssü'ne iniş yaptığı aktarıldı.

Esed'in yakınlarına ait firma

Cham Wings firmasının Beşşar Esed'in yakınlarına ait olduğuna ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, uçakların Libya hava sahasına girdiğinde genellikle radardan gizlendiği belirtildi.

ne olmuştu?

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5 5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

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