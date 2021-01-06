Dünya Libyada hükümet ile Hafter milisleri arasında üçüncü kez esir takası yapıldı
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Libya'da son durum nedir?

Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında üçüncü kez esir takası yapıldı

Libya'da hükümet ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter güçleri arasındaki esir takasında 35 tutuklu serbest bırakıldı. Takas kapsamında, Hafter güçlerinden 27 kişiye karşılık Libya ordusundan 8 asker serbest bırakıldı. Komitenin Libya hükümetine bağlı üyelerinden Tuğgeneral Muhtar Nakasa, esir takasının, 5 5 Ortak Askeri Komiteden iki heyet ve farklı bölgelerin ileri gelenlerinin katılımıyla, Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif beldesinde yapıldığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde askeri alanda diyalog görüşmeleri yürütmek için tarafları temsilen seçilen 5 5 Ortak Askeri Komite tarafından, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan 8 asker, Hafter güçlerinden de 27 kişi karşılıklı serbest bırakıldı.

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  • Komitenin Libya hükümetine bağlı üyelerinden Tuğgeneral Muhtar Nakasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milislerinden 27 tutsağı, kuvvetlerimize bağlı 8 asker karşılığında serbest bıraktık." dedi.

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Takas Şuveyrif beldesinde yapıldı

Nakasa, esir takasının, 5 5 Ortak Askeri Komiteden iki heyet ve farklı bölgelerin ileri gelenlerinin katılımıyla, Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif beldesinde yapıldığını kaydetti.

  • Böylelikle taraflar arasında üçüncü kez esir takası gerçekleşirken, daha önceki iki esir değişiminde Libya hükümetinden 16, Hafter milislerinden 38 kişi olmak üzere toplam 54 tutuklu serbest bırakılmıştı.

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5 5 Ortak Askeri Komite, BM nezdinde meşru Libya hükümetini temsilen 5, Hafter güçlerini temsilen de 5 üyeden oluşuyor.

  • İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5 5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ateşkes anlaşması kapsamında her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılması öngörülüyordu.
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