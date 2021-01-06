Libya'da son durum nedir? Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında üçüncü kez esir takası yapıldı Libya'da hükümet ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter güçleri arasındaki esir takasında 35 tutuklu serbest bırakıldı. Takas kapsamında, Hafter güçlerinden 27 kişiye karşılık Libya ordusundan 8 asker serbest bırakıldı. Komitenin Libya hükümetine bağlı üyelerinden Tuğgeneral Muhtar Nakasa, esir takasının, 5 5 Ortak Askeri Komiteden iki heyet ve farklı bölgelerin ileri gelenlerinin katılımıyla, Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif beldesinde yapıldığını kaydetti.

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 20:19 Son Güncelleme: 06 Ocak 2021, 20:41 AA