Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında üçüncü kez esir takası yapıldı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde askeri alanda diyalog görüşmeleri yürütmek için tarafları temsilen seçilen 5 5 Ortak Askeri Komite tarafından, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan 8 asker, Hafter güçlerinden de 27 kişi karşılıklı serbest bırakıldı.
- Komitenin Libya hükümetine bağlı üyelerinden Tuğgeneral Muhtar Nakasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milislerinden 27 tutsağı, kuvvetlerimize bağlı 8 asker karşılığında serbest bıraktık." dedi.
Takas Şuveyrif beldesinde yapıldı
Nakasa, esir takasının, 5 5 Ortak Askeri Komiteden iki heyet ve farklı bölgelerin ileri gelenlerinin katılımıyla, Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif beldesinde yapıldığını kaydetti.
- Böylelikle taraflar arasında üçüncü kez esir takası gerçekleşirken, daha önceki iki esir değişiminde Libya hükümetinden 16, Hafter milislerinden 38 kişi olmak üzere toplam 54 tutuklu serbest bırakılmıştı.
5 5 Ortak Askeri Komite, BM nezdinde meşru Libya hükümetini temsilen 5, Hafter güçlerini temsilen de 5 üyeden oluşuyor.
- İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5 5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ateşkes anlaşması kapsamında her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılması öngörülüyordu.