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Dünya

Macaristan Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımlarını veto edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın devlet radyosuna verdiği demeçte, Macaristan'ın AB tarafından Rusya'nın nükleer enerji politikasını etkileyecek her türlü yaptırımı veto edeceğini söyledi.

15:02 . 27/01/2023 Cuma
Reuters
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Ukrayna, 27 ülkeden oluşan AB'yi Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'u yaptırımlara dahil etmeye çağırdı, ancak Rosatom ile birlikte genişletmeyi planladığı Rus yapımı bir nükleer santrali olan Macaristan bunu engelleyeceğini açıkladı.


Orban bir röportajda nükleer enerjiye yönelik yaptırımların "açıkça veto edilmesi gerektiğini" yineledi.


Macaristan Başbakanı, "Yaptırımlara nükleer enerjiyi dahil etme planının uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.


#Macaristan
#Rusya
#nükleer enerji
#yaptırım
#veto
1 saat önce
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Macaristan Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımlarını veto edecek
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