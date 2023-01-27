Macaristan Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımlarını veto edecek

Ukrayna, 27 ülkeden oluşan AB'yi Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'u yaptırımlara dahil etmeye çağırdı, ancak Rosatom ile birlikte genişletmeyi planladığı Rus yapımı bir nükleer santrali olan Macaristan bunu engelleyeceğini açıkladı.