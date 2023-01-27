Macaristan Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımlarını veto edecek

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Ukrayna, 27 ülkeden oluşan AB'yi Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'u yaptırımlara dahil etmeye çağırdı, ancak Rosatom ile birlikte genişletmeyi planladığı Rus yapımı bir nükleer santrali olan Macaristan bunu engelleyeceğini açıkladı.
Orban bir röportajda nükleer enerjiye yönelik yaptırımların "açıkça veto edilmesi gerektiğini" yineledi.
Macaristan Başbakanı, "Yaptırımlara nükleer enerjiyi dahil etme planının uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.