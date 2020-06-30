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Dünya Macronun "Fransa Hafteri desteklemedi" çıkışına Serrac cephesinden cevap Geç kaldınız
AFRİKA

Macron'un "Fransa Hafter'i desteklemedi" çıkışına Serrac cephesinden cevap: Geç kaldınız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Libya'da günden güne mevzi kaybeden darbeci Hafter'le ilgili kullandığı "Biz hiç destek vermedik" çıkışına Başbakan Serrac'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden cevap geldi. Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, "Bizler, 14 ay boyunca yani Hafter'in başkente yönelik saldırılarının başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Macron'dan bu saldırıyı reddeden bir açıklama beklemiştik. Macron'un açıklamaları çok geç geldi, eğer ki bu saldırının başında olsaydı sahadaki yansımaları başka türlü olurdu" dedi.

Haber Merkezi AA
UMH Başbakanı Serrac (solda) ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron (ortada).
UMH Başbakanı Serrac (solda) ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron (ortada).

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemediği ve Hafter'in başkente yönelik saldırısında sorumluluğu olmadığı yönündeki Macron'un ifadelerine karşılık verdi.

14 ay boyunca bekledik

Siyala'nın açıklamasında, "Bizler, 14 ay boyunca yani Hafter'in başkente yönelik saldırılarının başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Macron'dan bu saldırıyı reddeden bir açıklama beklemiştik.

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Macron çok geç konuştu

Macron'un açıklamaları çok geç geldi, eğer ki bu saldırının başında olsaydı sahadaki yansımaları başka türlü olurdu." ifadeleri yer aldı.

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  • Ne olmuştu?
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Almanya'ya yaptığı ziyaret sonrasında katıldığı basın toplantısında, Fransa’nın Hafter'i desteklemediğini ileri sürmüştü.

Fransa'nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu savunan Macron, "Şimdi Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı." ifadelerini kullanmıştı.

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