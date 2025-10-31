Macron’un halk desteği rekor düzeyde düştü

Macron, bu ay başında, ülkenin giderek ağırlaşan siyasi krizinden sorumlu tutulduğu yönündeki suçlamalara rağmen azil girişiminden kıl payı kurtulmuştu.





Cumhurbaşkanı, 2024’te Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ittifakının yenilgiye uğraması üzerine Ulusal Meclis’i feshetme kararı almış, ancak bu hamle büyük ölçüde geri tepmişti.





TRT Haber'in Russian Today'den aktardığı habere göre, seçimler sonucunda ortaya çıkan askıda parlamento tablosu, yasama sürecini neredeyse durma noktasına getirdi.





HÜKÜMETTE İSTİFA ZİNCİRİ

Macron’un 2017’de göreve gelmesinden bu yana yedinci başbakanı da istifa etti.





Bu isimler arasında Edouard Philippe (Temmuz 2020), Jean Castex (Nisan 2022), Elisabeth Borne (Ocak 2024), Gabriel Attal (Temmuz 2024), Michel Barnier (Aralık 2024) ve Francois Bayrou (Eylül 2025) bulunuyor.





Mevcut başbakan Sebastien Lecornu, ekim ayında bütçe yasası üzerindeki meclis bölünmesi nedeniyle istifa etmiş, ardından Macron tarafından yeniden göreve getirilmişti.





HOLLANDE İLE AYNI SEVİYEDE

Verian Group tarafından bin kişiyle yapılan ankete göre Macron’un yüzde 11’lik onay oranı, 2016 sonunda aynı seviyelere düşen eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile eşit.





Böylece Macron, 1970’lerden bu yana ölçülen anketlerde Fransa’nın en az destek gören iki liderinden biri oldu.





Ocak 2025’te memnuniyet oranı yüzde 21’e kadar gerileyen Macron’un, geçtiğimiz ay yapılan ankette bu oran yüzde 15’e düşmüştü. Katılımcıların yüzde 80’i ise kendisine güven duymadığını belirtmişti.





EKONOMİK ENDİŞELER BÜYÜYOR

Macron’un desteğindeki düşüş, Fransa’nın artan kamu borcu, bütçe açığı ve son dönemde kredi kuruluşlarının ülkenin not görünümünü düşürmesiyle daha da hızlandı.



