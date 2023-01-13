Dünya Maduro Yedi yıllık aradan sonra büyüdük
AMERİKA

Maduro: Yedi yıllık aradan sonra büyüdük

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yedi yıllık daralmanın ardından geçen yıl ulusal ekonomide yüzde 15'in üzerinde büyümenin gerçekleştiğini söyledi.

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Maduro: Yedi yıllık aradan sonra büyüdük
Nicolas Maduro

ABD ile ilişkilerde yeni döneme girilmesi, Venezuela'yı olumlu etkiliyor. Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.

Gelişmenin ardından ülke ekonomisinde büyüme görüldü.

Ulusal Meclis'te (AN) milletvekillerine hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 yıllık daralmanın ardından geçen yıl ulusal ekonomide yüzde 15'in üzerinde büyümenin gerçekleştiğini söyledi.

"Latin Amerika ve Karayipler'deki en yüksek büyüme"

Maduro, "Venezuela, 2022'de gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) yüzde 15'in üzerinde bir büyüme kaydetti, bu Latin Amerika ve Karayipler'deki en yüksek ekonomik büyümedir. Bu, yıllardır sahip olmadığımız ekonomik bir çeşitlenmenin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Büyüme oranı yüzde 17,45

2022'nin üçüncü çeyreğinde büyümenin yüzde 13,22 olduğunu kaydeden Maduro, ocak-mart döneminde ise ekonominin yüzde 17,45 büyüdüğünü belirtti.

Venezuela Merkez Bankasına göre, Ocak ve Eylül 2022 arasında ekonomik büyüme, 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 17,73 oldu.

7 yıllık küçülmenin ardından büyüdü

Uzun yıllardır ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkede ekonomi, 7 yıllık küçülmenin ardından büyüdü.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atılmıştı.

Öte yandan ekonomistler, Venezuela'nın para birimi Bolivar'ın dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyatlardaki ciddi artış nedeniyle büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

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