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Dünya

Maine eyaletinden Trump için seçim kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına ilişkin karar, Yüksek Mahkemenin Colorado'daki benzer durumla ilgili hükmünü açıklayıncaya kadar ertelendi.

11:06 - 18/01/2024 jeudi
AA
Donald Trump
Donald Trump

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maine Üst Mahkemesi Yargıcı Michaela Murphy, başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi Partinin ön seçiminde Trump'ın eyaletteki oy pusulasında yer alamayacağına ilişkin Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un aldığı kararın, ABD Yüksek Mahkemesinin Colorado'daki benzer durumla ilgili karar verinceye kadar bekletilmesi gerektiğine hükmetti.

Murphy, 17 sayfalık kararında Bellows'un söz konusu kararı verirken belirsiz bir yasal ortamla karşılaştığını ve kendisine Yüksek Mahkemenin hükmünün uygulamasını değerlendirme fırsatı tanınması gerektiğini ifade etti.

Böylece, Murphy'nin verdiği hüküm, Trump'ın oy pusulasında yer alamayacağına ilişkin kararın uygulanmasının ertelenmesine neden oldu.


Colorado ve Maine, Trump'ı ön seçimlerden menetmişti

Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık 2023'te Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına hükmetmişti.

Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık'taki açıklamasıyla, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin bu eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

Bu kararlar doğrultusunda Trump'ın adı 5 Mart'ta her iki eyalette yapılacak, Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacaktı ancak Trump'ın iki eyaletin kararına da beklendiği gibi itiraz etmesi üzerine bu konudaki son sözü ABD Yüksek Mahkemesi söyleyecek.



#ABD
#Donald Trump
#Maine
#Michaela Murphy
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