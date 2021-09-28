Dünya Makarios hortladı Türkler Rumlarla eşit olamazmış
AVRUPA

Makarios hortladı: Türkler Rumlarla eşit olamazmış

KKTC ile Rum Kesimi arasında müzakerelerin başladığı gün Başpiskopos 2. Hrisostomos’tan, Kıbrıs Türklerine zulmeden Enosis’in mimarlarından Makarios’u aratmayan sözler geldi. Müzakereleri sabote eden Hrisostomos, adadaki Türklere Rumlarla eşit hak verilemeyeceğini söyledi. Küstah Başpiskopos, “Önce Türk, sonra Kıbrıslı olanlarla ilişkimiz yok. Çünkü Kıbrıs’ta Türk devleti istiyorlar” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Makarios hortladı: Türkler Rumlarla eşit olamazmış
Başpiskopos 2. Hrisostomos

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs’ta Türkleri yok sayan Rumların ilk Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’a özendi. KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında ABD’de müzakerelerin yapılacağı gün Hrisostomos’tan sabotaj gibi sözler geldi. Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada küstahça ifadeler kullanan Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kıyaslarken skandal ifadeler kullandı. Rum tezlerine daha yakın olan Akıncı’yı öven Hrisostomos, “Akıncı Tatar’dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim” dedi.

EŞİT HAKLAR VERİLEMEZ

  • Başpiskopos şunları söyledi: Ancak her zaman Ankara tarafından güdülürler. Türk Cumhurbaşkanı’nın izni ve emri olmadan ne biri ne diğeri bir şey yapabilir. Bir Denktaş... Bir kişilik olan o da, itiraz ettiğinde, kendisi bile ne olduğunu anlamadan gitti. Kıbrıslı Türklerle değil, hedefi Kıbrıs’ta meşru Kıbrıs Türk devleti yapmak olan Ankara ile görüşüyoruz. Maalesef Ersin Tatar müzakereler için, Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz.

TÜRKLERİ YOK SAYDI

Yüzde 18, maalesef şimdi Kıbrıslı Türk yaptıkları yerleşiklerle yüzde 21 oldu, aynı haklara sahip olamaz. Şu anda Kıbrıs’ta yüzde 10 bile Kıbrıslı Türk yok. İyi Kıbrıslı Türkler gitti. Şimdi yüzde 21 buldukları Kıbrıslı Türkleri nereden bulduklarını bir kendileri bilir. Bu yüzden durum zor ama yalnız bizim için değil, onlar için de zor. Tuttukları sahte devlettir. Bu nedenle çoğu, zamanın aleyhimize işlediğini iddia ediyor, haklıdırlar. Ancak Kıbrıslı Türklerin de aleyhinedir. İşleyebilir bir çözüm her iki toplum için de iyi olacak.

Rum zihniyeti değişmez

  • KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un açıklamalarına tepki gösterdi. Başpiskoposun ırkçı ve küstah açıklaması üzerine bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. “Ada’daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini” kaydeden bakanlık, açıklamada “Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını ‘azınlık’ olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir” ifadelerine yer verdi. Hrisostomos’un “Kıbrıslı Türkler, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamaz” sözlerinin, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’nin yıkılması ile Ada’da halen karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenini izah ettiği vurgulandı.

Anastasiadis şaşırtmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta iki devletli çözüme “açık olmadıklarını” söyledi. Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi’ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. “Kıbrıs’ta iki devletli çözüme açık mısınız?” sorusu üzerine Anastasiadis, “Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım” yanıtını verdi.

Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
Ticaret Bakanlığı uyardı: Vatandaşlar indirimli satışlarda nelere dikkat etmeli?

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.