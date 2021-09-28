Makarios hortladı: Türkler Rumlarla eşit olamazmış

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs’ta Türkleri yok sayan Rumların ilk Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’a özendi. KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında ABD’de müzakerelerin yapılacağı gün Hrisostomos’tan sabotaj gibi sözler geldi. Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada küstahça ifadeler kullanan Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı kıyaslarken skandal ifadeler kullandı. Rum tezlerine daha yakın olan Akıncı’yı öven Hrisostomos, “Akıncı Tatar’dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim” dedi.

EŞİT HAKLAR VERİLEMEZ

Başpiskopos şunları söyledi: Ancak her zaman Ankara tarafından güdülürler. Türk Cumhurbaşkanı’nın izni ve emri olmadan ne biri ne diğeri bir şey yapabilir. Bir Denktaş... Bir kişilik olan o da, itiraz ettiğinde, kendisi bile ne olduğunu anlamadan gitti. Kıbrıslı Türklerle değil, hedefi Kıbrıs’ta meşru Kıbrıs Türk devleti yapmak olan Ankara ile görüşüyoruz. Maalesef Ersin Tatar müzakereler için, Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz.

TÜRKLERİ YOK SAYDI

Yüzde 18, maalesef şimdi Kıbrıslı Türk yaptıkları yerleşiklerle yüzde 21 oldu, aynı haklara sahip olamaz. Şu anda Kıbrıs’ta yüzde 10 bile Kıbrıslı Türk yok. İyi Kıbrıslı Türkler gitti. Şimdi yüzde 21 buldukları Kıbrıslı Türkleri nereden bulduklarını bir kendileri bilir. Bu yüzden durum zor ama yalnız bizim için değil, onlar için de zor. Tuttukları sahte devlettir. Bu nedenle çoğu, zamanın aleyhimize işlediğini iddia ediyor, haklıdırlar. Ancak Kıbrıslı Türklerin de aleyhinedir. İşleyebilir bir çözüm her iki toplum için de iyi olacak.

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Rum zihniyeti değişmez

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un açıklamalarına tepki gösterdi. Başpiskoposun ırkçı ve küstah açıklaması üzerine bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. “Ada’daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini” kaydeden bakanlık, açıklamada “Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını ‘azınlık’ olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir” ifadelerine yer verdi. Hrisostomos’un “Kıbrıslı Türkler, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamaz” sözlerinin, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’nin yıkılması ile Ada’da halen karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenini izah ettiği vurgulandı.

Anastasiadis şaşırtmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta iki devletli çözüme “açık olmadıklarını” söyledi. Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi’ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. “Kıbrıs’ta iki devletli çözüme açık mısınız?” sorusu üzerine Anastasiadis, “Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım” yanıtını verdi.