Malezya Kralı Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı, savunma endüstrisi profesyonelleri, yerli ve yabancı delegasyonların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Malezya Kralı Abdullah, DSA-NATSEC Fuarı'na katılan Türk şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile OTOKAR stantlarına ziyarette bulunarak yerli ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve fuara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu temsilen katılan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in eşlik ettiği Türk delegasyonu tarafından karşılanan Kral Abdullah, fuar alanındaki yerli savunma sanayi ürünlerini inceledi.

Malezya Kralı'nı karşılayan Büyükelçi Kavakcı, şunları söyledi:

"Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın, Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein ve İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin eşliğinde savunma alanında katettiğimiz yolu göstermemize vesile olan bu fuarda Türkiye'yi temsil eden stantlarımıza teşrif etmelerinden, vakit ayırıp sunumları dinlemelerinden dolayı derin bir mutluluk ve ülkemiz adına büyük gurur duyduk.

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve şahsımın refakat ettiği bu ziyarette, son yıllarda ivme kazanan milli savunma sanayi hamlemize ilişkin aktardığımız bilgilerin, iki ülke arasında savunma alanındaki ilişkilere ve iş birliği imkanlarına katkı sağlayacağını ümit ediyorum."

Atak ve Hürjet projeleri hakkında bilgi aldı

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Kral Abdullah'a Hürjet hafif taarruz uçağı ve Atak helikopterine ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın hafif taarruz uçağı ihalesine TUSAŞ da Hürjet ile katılıyor.

Kral Abdullah ile fuar alanını gezen Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein ve İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'in de Türk stantlarındaki ürünleri inceleme fırsatı buldu.

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ve Orgeneral Çetin, Kral Abdullah'a hediyelerini takdim etti.

FOTOĞRAF 10 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın çift koltuklu yani tandem oturma düzenine sahip konfigürasyonunu geliştiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi’22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak’ın halihazırda 200’den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023’te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirtti. Yiğit, ayrıca orta vadede Milli Muharip Uçak için çift koltuklu bir varyantın da geliştirileceğini açıkladı. Bu sayede Milli Muharip Uçak’ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming, İnsanlı İnsansız Ekip) kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltuktaki pilot, insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek. MİUS ve geleceği tahmin edilen TUSAŞ TISU’nun Milli Muharip Uçak ile beraber koordine şekilde görev icra etmeleri ve bilgi paylaşımı yapmaları sağlanacak. Çift koltuklu konfigürasyonun bir diğer avantajı da öğrenci pilotların eğitimini kolaylaştıracak olması ve riskleri düşürecek olması. 5. nesil savaş uçakları arasında pek yaygın olmayan çift koltuklu konfigürasyon üzerine çalışan birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri olan Çin de geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-20’nin insansız hava araçlarını kontrol edebilmesi için geliştirdiği J-20B varyantını Ekim 2021’de uçurmuştu. Rusya tarafından geliştirilen Su-57 savaş uçağının da S-70 Okhotnik insansız hava aracı ile beraber görev yapabilmesi için benzer bir konfigürasyonunun yapılacağı biliniyor. S-70 insansız hava aracı, daha önceden Su-57 prototiplerinden biriyle kol uçuşu gerçekleştirmişti. Bir Su-57 uçağının 4 adete kadar Okhotnik kontrol edebileceği belirtiliyor. MİLİ MUHARRİP UÇAK NEDİR?<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. MİLİ MUHARRİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. HANGARDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?<br><br>Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.<br> Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi'22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak'ın halihazırda 200'den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023'te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirterek yeni bir müjde daha verdi. BiP'te paylaş

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