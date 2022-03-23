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AVRUPA

Mariupol’un 4 önemi

Rus işgali bir aya yaklaşırken çatışmalar başkent Kiev, ikinci büyük kent Harkiv ve Mariupol’da yoğunlaşıyor. Mariupol’u Moskova için önemli kılan 4 neden var.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mariupol’un 4 önemi
Mariupol limanı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 27. gün geride kalırken, saldırılar başkent Kiev, ikinci büyük kent Harkiv ve liman şehri Mariupol’de yoğunlaşıyor.

  • Stratejik olarak önemli bir noktada bulunan Mariupol kentini ele geçirmek için Rus güçleri saldırılarını günlerdir sürdürüyor. “Ruslar için Mariuopol’ü bu kadar önemli kılan ne?” diye sorduğumuzda, akıllara ilk kentin coğrafi konumu geliyor.

Mariupol, Kırım ve Donbas bölgesi arasında yer alıyor. Ukrayna ekonomisi için büyük önem arz eden kent, aynı zamanda Kiev cephesinin önemli askeri birliklerine de ev sahipliği yapıyor. Rusya, Mariupol’ü düşürerek hem propaganda yapma fırsatını, hem de kendi askerlerine moral vermeyi de hedefliyor.

Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.
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Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.
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Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade etti.
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Orlov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi\"
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Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

KIRIM VE DONBAS ARASINDA

  • Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada sadece küçük bir alanı kaplasa da Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın hemen üstünde yer alıyor. Rus güçleri Doğu Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki destekçileri ve Ukraynalı-ayrılıkçı müttefikleriyle bağlantı kurmaya çalışmak için Kırım’dan kuzeydoğuya yani Mariupol’e doğru ilerlemek zorunda. Mariupol’ün düşmesi durumunda ise Rus güçleri Kırım ve Donbas bölgesi arasındaki kara bağlantısını sağlamış olacak.

UKRAYNA EKONOMİSİNİ BOĞACAK

Mariupol, Karadeniz’in bir parçası olan Azak Denizi’nde stratejik olarak önemli bir liman kenti olarak görülüyor. Derin rıhtımları ile Azak Denizi bölgesinin en büyük limanı olan Mariupol ayrıca önemli bir demir-çelik tesisine de ev sahipliği yapıyor. Kent, savaş öncesinde, Ukrayna’nın Orta Doğu ve ötesindeki müşterilerine giden çelik, kömür ve mısır için önemli bir ihracat merkezi görevi görüyordu.

Bununla birlikte, Mariupol düşerse, Rusya, Ukrayna’nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80’inden fazlasının tam kontrolüne sahip olacak. Böylece Ukrayna’nın deniz ticaretini keserek, onu dünyadan daha izole edebilecek.

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