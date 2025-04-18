ABD Başkanı Donald Trump'ın da hazır bulunduğu törende yemin eden Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. Trump burada yaptığı açıklamada "Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare'i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid'i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır." dedi.
Daha önce Senato'dan onay alan Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Oval Ofis'te düzenlenen, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de katıldığı törende yemin etti.
Öz de bu göreve geldiği ve ülkedeki nüfusun önemli bir bölümüne doğrudan sağlık hizmetleri sağlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti.
ABD'nin kişi başına sağlık harcamasında dünyada üst sıralarda olduğunu ancak bunun karşılığını tam olarak alamadıklarını belirten Öz, tıbbi hatalar ve sigorta ödemeleriyle ilgili birçok sorunu düzelterek sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.
ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası, Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.
MEHMET ÖZ KİMDİR?
Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio'da doğmuş Türk-Amerikalı bir hekim, televizyon sunucusu ve yazardır. Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp ve işletme alanlarında yüksek lisans derecelerini tamamlamıştır. Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşarak, Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yönetmiş, minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi gibi alanlarda önemli araştırmalar yapmıştır.
Mehmet Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey'in programına katılarak televizyon dünyasına adım atmıştır. 2009 yılında ise kendi programı "The Dr. Oz Show"u başlatarak, sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Programı 13 sezon boyunca yayınlanmış ve birçok ödül kazanmıştır. Öz, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu için aday olmuş, ancak seçimi Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetmiştir.
2024 yılında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterilmiştir. Trump, Dr. Öz'ü aday gösterirken, onun Amerika'da herkesin en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele edeceğine inanmıştır. Mehmet Öz, hem Türkçe hem de İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilen bir doktordur ve 350'den fazla orijinal yayına, kitaba ve makaleye imza atmıştır.
MEHMET ÖZ EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Öz, 1985 yılında Lisa Öz ile evlenmiş olup bu evliliğinden dört çocuğa sahiptir.
MEHMET ÖZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Kendisi, Cleveland, Ohio, ABD'de doğmuş, ancak ailesi Konya, Bozkır kökenlidir.