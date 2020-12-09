Mehmetçik yeri göğü inletti

Karabağ’da Ermenistan ordusunu 44 günde hezimete uğratan Azerbaycan ordusu, 10 Aralık’ta yapılacak olan kutlamalara hazırlanıyor. Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda yapılacak olan tören öncesi hazırlıklar da son sürat devam ediyor. Karabağ zaferinde büyük rol oynayan Türk askeri de kutlamalarda yer alacak. Azerbaycan’da, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için yapılan provalarda Türk askerleri de kortej halinde yürüdü.
AZERBAYCAN KUTLAMALARA HAZIR
- Askerlerimizin ayak sesleri caddeyi adeta inletirken, bir yandan da marşlar söylendi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde sokağın Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı görülürken, askerlerimizin gururlu yürüyüşü izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.
ERDOĞAN DA KATILACAK
ATörende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek. 10 Aralık’taki törende Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil etmesi bekleniyor. Ermenistan’ın saldırıları sonucu Azerbaycan ordusu Türkiye’nin de desteğini arkasına alarak Karabağ’da tarihi bir zafere imza atmıştı. Azerbaycan ordusu karşısında eriyen Ermenistan, boyun eğmek zorunda kalmıştı. Azerbaycan bu harekatla işgal altındaki topraklarına 28 yıl sonra kavuşmuştu.