Meloni Filistin Devleti'ni tanımak için şartını açıkladı: Yine Hamas'ı bahane etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas'ın Filistin'in geleceğinde siyasi bir rolü olmadığını kabul etmeden ve silah bırakmadan, Filistin Devleti'ni tanımayacaklarını söyledi.
AB Liderler Zirvesi'nin de son derece karmaşık bir uluslararası dönemeçte yapılacağını belirten Meloni, bugün 3. yılını dolduran hükümetinin hem İtalya hem AB için nadir görülen bir istikrarı temsil ettiğini söyledi.
Uzun bir aradan sonra Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için güvenilir bir olasılıkla karşı karşıya olduklarını, ancak durumun kırılgan da olduğunu dile getiren Meloni, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederken, İsrail'in sivil can kaybına yol açan misillemesine de katılmadıklarını kaydetti.
Hamas şartı
İtalya'nın Ukrayna'ya desteği tam ancak asker göndermeyi planlamıyor
Başbakan Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İtalya'nın pozisyonun değişmediğine işaret ederek, "4 yıldır sistematik olarak bombalanan evler ve buna direnen sivillerin görüntüsü karşısında tutumumuz değişmedi, değişemez de. Ukrayna'ya desteğimiz adil ve kalıcı barış sağlanana dek sürecek." ifadelerini kullandı.
Adil çözümün, güvenilir müzakere sürecinin ürünü olması gerektiğini belirten Meloni, "Bu süreçte Ukrayna hakkında hiçbir karar Ukrayna olmadan, Avrupa güvenliği hakkında hiçbir karar da Avrupa olmadan alınamaz. Ukrayna'nın savunmasını sağlamak tüm Avrupa'nın çıkarınadır, çünkü bir Avrupa ulusunun işgaline izin verilirse, hiç kimse dış saldırılar karşısında gerçekten güvende hissetmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Meloni, İtalya olarak Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamadıklarını da yineledi.
Meloni ayrıca, el konulan Rus varlıklarının Kiev'i desteklemek için kullanılması konusuna da değinerek, "Bu konuda, uluslararası hukuka, meşruiyet ilkesine saygı duyulması, finansal istikrarın korunması ve atılan her adımın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda tek değiliz." şeklinde konuştu.
Meloni'den AB ve NATO'nun güney kanadı gözden kaçmamalı çıkışı
Avrupa hava sahasına yönelik son ihlallerin, olası tehditler karşısında Avrupa'nın hazırlık kapasitesini güçlendirme sürecinin ne kadar güncel ve gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Meloni, bu AB Liderler Zirvesi'nde konuyu görüşeceklerini aktardı.
Meloni, İtalya olarak AB iklim yasasının revizyonuna yönelik öneriyi, gerçekçi bir yaklaşım değişikliğiyle desteklenmediği sürece, destekleyemeyeceğini de kaydetti.
Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'da İtalya'nın yaklaşımının benimsendiğini öne süren Meloni, "Düzensiz göç ve insan kaçakçılarına karşı kararlı adımlar, menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliği, yasal göçün yönetimi ve daha etkili geri gönderme politikalarından ilham alan İtalyan yaklaşımı, artık Avrupa'da çoğunluk haline geldi." diye konuştu.
Meloni, senatörlerden ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri konusunda gelen eleştirilere de yanıt verirken, "Tarife anlaşması benim tercih ettiğim çözüm değildi, çünkü Avrupa ile ABD arasında bir serbest ticaret bölgesi hedefliyordum. Ancak yapılandırılma biçimi göz önüne alındığında, anlaşma elde edebileceğimizden daha iyi." ifadelerini kullandı.