MI6 Başkanı Metreweli: Rusya korku salma ve manipülasyon amacıyla Batı ve Avrupa'yı test ediyor

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Blaise Metreweli, Rusya'nın korku salma ve manipülasyon amacıyla Batı ve Avrupa'yı gri alanlarda test ettiğini belirtti.

Eylülde başladığı MI6 başkanlığı görevindeki ilk kamuya açık konuşmasında, uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Metreweli, "İşimizin çoğunu, MI6 binası dışında, gözlerden uzakta, dünyanın başka yerlerinde, gizlice, bize güvenen ajanlar devşirip çalıştırarak, İngiltere'yi ve dünyayı daha güvenli hale getirecek sırları paylaşarak gerçekleşiyoruz." dedi.

Metreweli, MI6'nın her yerde olduğunu, profesyonel kariyerinde de ajan devşirip çalıştırdığını belirterek, "30 yıla yaklaşan kariyerimde, hasım topraklarda ajan devşirip çalıştırma da yaptım, savaş bölgelerinde operasyonlar yürütüp tehditleri yok etme ve barışı destekleme operasyonları da yönettim." ifadesini kullandı.

Teknolojinin ve dünyanın değiştiğine işaret eden Metreweli, "Dünyamız yıllardır olmadığımız kadar tehlike ve rekabet içinde. Teknolojinin bağımlılığı azaltması yanında çatışmalar büyüyor, güven azalıyor. Uzaydan denize, savaş alanından yönetim odalarına kadar her yerde sınanıyoruz. Birbirimizi ve kendimizi anlamamızı etkileyen dezenformasyon manipülasyonuyla beyinlerimiz bile sınanıyor." diye konuştu.

Metreweli, askeri, teknolojik, sosyal ve etik alanda sınamaların hem kendi başına hem de birbiriyle iç içe geçerek etkili olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gücü birleştiren bilgi artık bir silah haline geldi. Yanlış bilgiler, gerçeklerden daha hızlı yayılıyor, toplumları bölüyor, gerçeğin yönünü değiştiriyor. Bağlantının süper, yalnızlığın derin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Algoritma, bizi yönlendiriyor, kamusal alanımızı paramparça ediyor. Güven çöktükçe ortak doğruluk anlayışımız da bir toplumun en büyük kaybı olacak şekilde çöküyor."

Teknolojiyi yönlendirmenin güvenlik, refah ve insanlık için önemli olduğunu belirten Metreweli, "MI6, bu bağlamda artık sadece hasımlarımız, terör ya da yayılma faaliyetlerinin uzmanı olmamalı, aynı zamanda teknolojiyi iyi kullanmalı, dünyayı aylar içinde değil dakikalar içinde değiştirecek gelişmelerin ikinci ve üçüncü etkilerini öngörebilecek yetkinlikte olmalı." dedi.

Metreweli, bundan dolayı Çin'in önemine dikkati çekerek, Çin'in bu yüz yılı dönüştürmede merkezde yer alan bir ülke olduğuna, bu ülkenin yükselişinin İngiltere güvenliğine etkileri konusunda hükümeti bilgilendirdiklerine işaret etti.





"Rusya bizi gri alanda test ediyor"

Rusya'nın saldırgan, agresif ve yayılmacı ülke olduğunu söyleyen Metreweli, Rusya'nın Ukrayna'yı kontrol altına alıp NATO'ya saldırma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

Metreweli, "Putin, müzakereleri sürüncemede bırakarak savaşın kendi halkı üzerindeki maliyetini artırıyor." diyerek, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini kaydetti.

Ukrayna'nın güvenliğinin Batı ve Avrupa için de önemli olduğunun altını çizen Metreweli, "Rusya, savaş sınırına getirecek taktikleri uyguladığı gri alanda bizi test ediyor. Bu girişimlerin zorbalık, korku salma ve manipüle amaçlı olduğunu anlamamız çok önemli çünkü hepimizi etkiliyor." diye konuştu.

Metreweli, Rusya'yı kritik altyapıya siber saldırılar düzenlemek, havalimanları ve üslerin üzerinde dronlar uçurmak, denizlerde agresif eylemlerde bulunmak ve devlet destekli sabotajlar yapmakla suçlayarak, bu eylemlerle mücadeleyi istihbarat servislerinin yaptığını aktardı.

MI6 Başkanı Metreweli, "İngiltere, Kremlin'in söylemini yayan Rusya medyasına yaptırım uygulayarak kendisini Rusya'nın bilgi savaşına karşı savunuyor. Kaos ihracatı, Rusya'nın uluslararası angajmanında bir hata değil bilinçli bir özelliktir. Putin plan değiştirene kadar bunun sürmesine hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı,

Bununla mücadelenin ise dünyayı anlayarak değil şekillendirerek yapılacağını vurgulayan Metreweli, MI6'nın buna hazır olduğunu dile getirdi.





"Düşman gibi hareket eden insanlara ihtiyacımız var"

Metreweli, teknoloji kadar insan kaynağının önemini de vurgulayarak, görevi süresince İngiltere'nin en parlak beyinlerini, en iyi dil konuşanlarını, mühendislerini, davranış bilimleri uzmanlarını ve teknoloji alanında çalışanlarını MI6'ya alacaklarını söyledi.

"Düşman gibi hareket eden ve düşmanın beynine girebilen insanlara ihtiyacımız var." diyen Metreweli, şiddetin çözüm olmadığını gören bir teröristten bomba imha etme yöntemi dinlediklerini, bazı tehlikeli maddeleri de yine "çocuklarını korumak isteyen" hasımların göstermesiyle bulduklarını kaydetti.



