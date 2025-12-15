İngiliz basını The Guardian duyurdu: Esed'in yapacağı meslek belli oldu

Esed ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynak Esed’in "Rusça öğreniyor ve oftalmoloji bilgilerini yeniden tazeliyor" ifadelerine yer verilen haberde "Bu onun tutkusu, paraya ihtiyacı olmadığı açık. Suriye’de savaş başlamadan önce bile, Şam’da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapıyordu" dedi. Adı açıklanmayan kaynak, Moskova’daki zengin elitlerin onun hedef müşteri kitlesi olabileceğini dile getirdi.





"Moskova’nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka’da ikamet ediyor"

Suriye’deki rejimi devrildikten bir yıl sonra, Esed ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde izole, sakin ve lüks bir hayat sürdüğü vurgulanan haberde, aileye yakın iki kaynağın Esed ailesinin muhtemelen 2014 yılında Kiev’den kaçan ve bu bölgede yaşadığına inanılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi isimlerle Moskova’nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka’da ikamet ettiğini söylediği aktarıldı.





"Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir"

Haberde aile dostunun "Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az, hatta hiç teması yok. Sadece, Suriye Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Ekonomi Danışmanı Yasar İbrahim gibi zamanında sarayında görevli olan isimle irtibat halinde" ifadelerine yer verdi. Haberde ayrıca, Kremlin’e yakınlığı ile bilinen bir ismin, Esed’in Putin ve Rusya’nın siyasi elitleri için de büyük ölçüde "önemsiz" olduğunu söylediği kaydedildi. Kremlin’e yakın kaynak, "Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir ve Esed artık etkili bir figür olarak görülmüyor, hatta akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile görülmüyor" dedi.

"Son saniyeye kadar sarayda kaldı"

Haberde, Beşar’ın kardeşi Mahir Esed’in bir arkadaşının "Mahir günlerdir Beşar’ı arıyordu ama o telefonu açmıyordu. Son saniyeye kadar sarayda kaldı, Suriyeliler onun nargile kömürlerinin hala sıcak olduğunu gördüler. Başkalarının kaçmasına yardım eden Beşar değil, Mahir’di. Beşar sadece kendini düşünüyordu" ifadelerine yer verildi.





"Aile, üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman’a kaçmayı başardı"

Esed Beşar’in amcası Rıfat Esed’in avukatı Elie Hatem, müvekkillerinin Beşar kaçtıktan sonra Suriye’den nasıl kaçacaklarını bilemedikleri için paniğe kapılarak onu aradıklarını söyleyerek "Hmeymim Hava Üssü’ne vardıklarında Rus askerlerine Esed ailesi olduklarını söylediler, ancak askerler İngilizce veya Arapça bilmiyorlardı. Bu yüzden 8’i üssün önünde arabalarında uyumak zorunda kaldı" dedi. Hatem, ailenin ancak üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman’a kaçmayı başardığını sözlerine ekledi.





"Esed, medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını bekliyor"

Esed’in eşi Esma Esed’in sağlık durumuna değinen bir kaynak ise, eski first lady’nin Rusya güvenlik servislerinin gözetiminde deneysel bir tedavi gördükten sonra iyileştiğini söyledi. Esma Esed’in sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından Beşar Esed’in kendi hikayesini anlatmak için sabırsızlandığını söyleyen kaynak, Esed’in bir Amerikan podcast sunucusuyla röportajlar ayarladığını ancak medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını beklediğini sözlerine ekledi.

"Aile, Esed olmadan 30 Haziran’da kızları Zein Esed’ın mezuniyet töreninde görüldü"

Adı açıklanmayan bir aile dostu ise birkaç ay önce Esed’in çocuklarıyla bir araya geldiğini kaydederek "Biraz sersemlemiş gibiler. Sanırım hala biraz şok durumundalar. Artık önce gelen aile olmadıkları bir hayata alışmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Esed’in aile dostu, rejimin devrilmesinden sonra ailenin Beşar Esed olmadan yalnızca 30 Haziran’da kızları Zein Esed’in mezuniyet töreninde görüldüğünü bildirdi. Zein’in sınıf arkadaşları ise Esed ailesinin törene katıldığını doğrulayarak uzun süre kalmadıklarını ve Zein ile sahnede fotoğraf çektirmediklerine dikkat çekti.





Çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor

Aileye yakın bir kaynağa göre, çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Sızan Rus verilerine göre düzenli olarak lüks giysiler satın alan Zein Esed, Moskova’daki seçkin bir spor salonunun üyesi. Esed çocukları da sık sık BAE’yi ziyaret ediyor ve Asma en az bir kez onlara eşlik ediyor.



