Yasaklanmanın uygulanmaması halinde ek kaynakların, Rusya tarafından Ukrayna savaşını finanse etmekte kullanılabileceği, bunun da hem AB hem de üye ülke ekonomileri açısından ciddi sonuçlar doğuracağı aktarıldı. Düzenlemeyle birlikte, Rusya Merkez Bankası'nın ya da bu kurumun emriyle hareket eden her türlü tüzel kişi, organizasyon veya organın varlık ve rezerv transferlerinin yasak kapsamına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Rusya kaynaklı tehditlerin AB ekonomisi üzerindeki baskısı devam ettiği sürece bu tedbirlerin yürürlükte kalacağı kaydedildi.