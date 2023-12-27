|
Dünya

Michigan Yüksek Mahkemesi'nden Donald Trump'a vize: Eyalette başkanlık yarışına girebilecek

ABD'de Michigan Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın 2024 Başkanlık Seçimleri'nde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti. Michigan Yüksek Mahkemesi, alt mahkemeden gelen Trump'ın eyalet seçim pusulasından çıkarılması davasını ele almayacağını açıkladı. Trump hakkında, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı iddiasıyla bir grup tarafından eylülde dava açılmıştı.

23:51 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Eski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump

ABD'de Michigan Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 2024 Başkanlık Seçimleri'nde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek bu eyalette başkanlık yarışına girebileceğine karar verdi.

Michigan Yüksek Mahkemesi, alt mahkemeden gelen Trump'ın eyalet seçim pusulasından çıkarılması davasını ele almayacağını açıkladı.

Mahkemenin kararında, Trump'ın eyalet oylamasının dışında bırakılması gerektiği ile ilgili "sunulan soruların Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğine ikna olunmadığı" kaydedildi.

Trump'a "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı

Michigan'da, Trump'ın Anayasa'nın 14. Maddesine göre 6 Ocak Kongre olaylarında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı iddiasıyla bir grup tarafından eylülde dava açılmıştı.

Ancak davaya bakan yargıç, eyalet yasalarının seçim yetkililerine başkanlık ön adaylarının uygunluğunu denetleme konusunda herhangi bir hareket alanı tanımadığına hükmetmiş, ayrıca davanın mahkemelerde karara bağlanmaması gereken siyasi bir soruyu gündeme getirdiğini belirtmişti.

Alt mahkemede Trump'ın lehine sonuçlanan karar temyiz için Michigan Yüksek Mahkemesi'ne getirilmişti.

Michigan Yüksek Mahkemesinin davayı görüşmeyi reddetmesi ile Trump'ın, bu eyalette seçim pusulalarında yer alıp alamayacağı tartışması kapanmış oldu.

Öte yandan, Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta, aynı bağlamdaki davada, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar vermişti.



#Donald Trump
#Colorado Yüksek Mahkemesi
#Michigan Yüksek Mahkemesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları 2024 kesin liste belli oldu mu?