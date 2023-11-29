Mide bulandıran olay: Altı ay boyunca yanlışlıkla tuvalet suyu içmişler

Bir çift, yaşanan korkunç bir karışıklık yüzünden altı ay boyunca yanlışlıkla musluk suyu yerine tuvaletin suyunu kullandı, bu suyu içti, yemek yaptı ve yıkandı.





Talihsiz adam ve kadın bu yılın mayıs ayında Çin'in Pekin kentinde kiralık bir daireye taşındılar. Arından sağlık sorunları yaşamaya başlayan çift, neler olduğunu anlamadı.









Belirtiler baş gösterdi





Adı yalnızca Bay Tan olarak bildirilen adamın saçlarını kaybetmeye başladığı ve ciddi sivilce nöbetleri geçirdiği söylendi. Bu arada ismi belirtilmeyen kadının ise göğsünde öksürük ve rahatsızlık oluştu.





Eve taşınmalarının altıncı ayından sonra tek bir su faturası ödemediğini fark eden Bay Tan, suyun neden kesilmediğini sorguladı. Ardından su sayaçlarını kontrol eden çift, muslukları açtıklarında bile su sayacının hareket etmediğini gördüler.





Ancak muslukların açıkken gider suyunun bağlı olduğu sayacın hareket ettiğini fark ettiler.





Çift, tuvalet ile musluk suyu borularını birbirine bağladığı iddia edilen ekstra bir boru bulunca şaşkına döndüler ve tesisatçı çağırmaya karar verdiler.





Noktaları birleştiren çift, son altı ayı tuvalet suyu içerek, yemek pişirerek ve temizlik yaparak geçirdiklerini fark ettiler.





Tesisatçılar boruları tamir etti ve Bay Tan yaşadıkları bu durumun ardından firmada tazminat talep etti.





Adı açıklanmayan şirket, kiracıların vanaları ayarlayarak içme suyunu veya yakındaki bir kuyudan elde edilen suyu kullanma seçeneğine sahip olduğunu söyledi. Ancak çift, taşınmadan önce kendilerine bunun söylenmediğini iddia ediyor.















