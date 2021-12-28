Milli Savunma Bakanı Akar Bosna Hersek’te görev yapan Mehmetçikle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek’teki ziyaretlerini sürdürüyor. Başkent Saraybosna’daki Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret eden Akar, birliğe gelişinde tören mangasını selamladı. Birlik ve şeref defterini de imzalayan Akar, gerekli bilgi alarak talimatlar verdi.

Bakan Akar, Mehmetçikle buluştu

Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı personeline de hitap eden Akar, yapılan görevin önemine vurgu yaptı. Burada görevli Mehmetçiğin bir taraftan ülkesini temsil ederken diğer taraftan da önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Akar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi geçmişe ve ortak değerlere de dikkat çekti. Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek ile olan ilgisinin her geçen gün artığını ifade eden Akar, “Buranın istikrarı, bütünlüğü tüm Balkanlar ve bizim için de son derece önemli. Bosna Hersek’in bir bütün olarak mevcudiyetini sürdürmesi, ülkenin istikrarı, buradaki insanların rahat, huzur ve güven içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Bosna Hersek’teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Ülkede geçmişte yaşanan sıkıntı ve acıları hatırlatan Akar, “Şu anda geldiğimiz noktada Bosna Hersek, bir bütün halinde çok ciddi mesafeler kat etti. Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri gelişmeler kaydetti. Bizim temennimiz elde edilen kazanımların kaybolmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesileyle dile getiriyor, Bosna Hersek’in istikrarı üzerinde önemle duruyoruz. Bosna Hersek’teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep birlik, bütünlük diyoruz, Bosna Hersek’in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz" dedi.

Mehmetçiğin ’ağır ve zor görevi

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesi için yaptıkları çalışmalara da değinen Akar, ülkenin Avrupa ve Atlantik kurumları ile NATO’ya entegrasyonu konularında da destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Personelin gerçekleştirdiği temsil görevini “ağır ve zor bir görev” olarak nitelendiren Akar, “Yapılan en ufak bir yanlış Türk Silahlı Kuvvetlerine mal olur. O nedenle hassas olmanız gerekir. Eğitiminiz, disiplininiz, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsiliniz çok önemli, bu konuda örnek olmalısınız” dedi.

Covid-19 salgınına karşı da dikkatli olunmasının gerekliliğinin hatırlatan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Akar, resmi ziyaretlerini tamamlamasının ardından Bosna Hersek’ten ayrılarak Kosova’ya hareket etti.

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