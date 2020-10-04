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Dünya Mısırın El-Ezher Üniversitesi Macronun İslamı hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi
AFRİKA

Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Ezher'deki İslami Araştırmalar Kompleksi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un cuma günü yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı "gerçek İslam'da yeri olmayan" asılsız suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

"Bu açıklamaları şiddetle reddediyor ve iki milyar Müslümanın duygularını alevlendiren ırkçı ifadeler olduğunu vurguluyoruz." denilen açıklamada, "bazılarının İslam'a veya diğer dinlere asılsız suçlamalarda bulunmakta ısrar etmesi" kınandı.

MACRON'DAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER!

"İslami radikalizm ile mücadele" konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı.

Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Macron ülkesinde kurgu videoyla alay konusu oldu
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Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Macron ülkesinde kurgu videoyla alay konusu oldu
Doğu Akdeniz'e yönelik attığı adımlarla bölgede gerilimi tırmandıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında, bir video hazırlandı. İki TIR'ın arasında dengede durmaya çalışırken tasvir edilen Macron'un, hem ülkesindeki hem de uluslararası arenadaki tutarsız politikası ekrana yansıtıldı.


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