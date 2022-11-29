Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Udipi kentindeki Manipal Teknoloji Enstitüsü'nde geçtiğimiz cuma günü Müslüman öğrenciye "terörist" benzetmesi yapan profesör açığa alındı. Profesör, Müslüman olan öğrencisini ismi nedeniyle 26 Kasım 2008’de Mumbai’de düzenlenen terör saldırısında sağ yakalanan tek terörist olan ve 2012’de idam edilen Muhammed Ajmal Kasab’a benzetti.

Profesörün öğrencinin adını duymasının ardından "Oh, sen Kasab gibisin" demesi ile sınıfta tartışma çıktı. Müslüman öğrenci, "26/11 komik değildi. Bu ülkede Müslüman olmak ve her gün bunlarla yüzleşmek komik değil efendim. Benim dinim hakkında da bu kadar aşağılayıcı bir şekilde şaka yapamazsınız. Komik değil efendim, değil" dedi.

Öğrencinin sert çıkışı üzerine “Aynı oğlum gibisin" diyerek ortamı yatıştırmaya çalışan profesöre öğrenci, "Oğlunuzla böyle mi konuşacaksınız? Ona terörist ismiyle mi hitap edeceksiniz?" cevabını verdi.

“Özür dilemek düşüncenizi değiştirmez ya da kendinizi nasıl ifade ettiğinizi”

Profesörden "Hayır" cevabını alan öğrenci, "Öyleyse bu kadar insanın yanında bana nasıl böyle seslenirsiniz? Profesyonelsin, öğretmenlik yapıyorsun. Özür dilemek düşüncenizi değiştirmez ya da kendinizi nasıl ifade ettiğinizi” dedi.

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Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen tartışma anına ait görüntülerin sosyal medyada gündem haline gelmesi sonrası profesör açığa alınarak, hakkında soruşturma açıldı.

Enstitü olayla ilgili soruşturma başlattı

Manipal Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Enstitü olayla ilgili soruşturma başlattı ve ilgili personel soruşturma bitene kadar derslerden uzaklaştırıldı. Enstitünün bu tür davranışlara göz yummadığını herkesin bilmesini isteriz. Belirlenen politikaya uygun olarak bu münferit olayla ilgilenilecek” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, kampüste geniş bir öğrenci çeşitliliğine sahip olmaktan gurur duyulduğu aktarıldı.

“Bu sefer görmezden gelinebilir”

Tartışmanın ardından üniversitenin öğrenci gruplarından birinde dolaşan ve profesör ile tartışan öğrenciye ait olduğu öne sürülen mesajda ise, “Herkese merhaba, hepiniz viral olan videoyu izlemişsinizdir. Bunun sebebi ise beni kabul edilemez birine, bu ülkenin gördüğü en büyük teröristlerden biri olan Kasab’a benzetmesiydi. Bir insanın kimliğini sorgulamak için geçerli bir sebep olarak kabul edilemeyecek bir şakaydı” ifadelerini kullanarak, profesör ile konuştuğunu ve gerçekten söz konusu olaydan üzgün olduğunu belirtti.

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Öğrencilerden söz konusu benzetmenin bir hata olarak görülmesini isteyen öğrenci, “Kafasından neler geçtiğini anlıyorum ve bunu kastetmediğine inanmak istiyorum. Hayran olduğumuz bir öğretmenden yanlış bir hareket ama bu sefer görmezden gelinebilir” dedi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde 26 Kasım 2008'de düzenlenen terör saldırısında 166 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları düzenleyen 10 teröristten sadece Pakistan uyruklu Muhammed Ajmal Kasab sağ ele geçirilmiş ve 21 Kasım 2012'de Hindistan'da idam edilmişti.

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