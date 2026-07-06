Mustafa Hulki Cevizoğlu'na uluslararası görev: AİBPA Başkan Yardımcısı seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Dört üyeden oluşan AİBPA Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Cevizoğlu, bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni AİBPA nezdinde temsil edecek.
AİBPA Türk Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AİBPA Meclis Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
Cevizoğlu, zirveye Türk heyetinde milletvekilleri Şamil Ayrım, Faruk Aytek, Bülent Tezcan ve Meral Danış Beştaş ile birlikte katıldı.
Dört üyeden oluşan AİBPA Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Cevizoğlu, bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni AİBPA nezdinde temsil edecek.
Seçimle birlikte Türkiye, AİBPA'nın yönetim organında Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edilmeye başladı.