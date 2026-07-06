Mustafa Hulki Cevizoğlu'na uluslararası görev: AİBPA Başkan Yardımcısı seçildi

Cevizoğlu, zirveye Türk heyetinde milletvekilleri Şamil Ayrım, Faruk Aytek, Bülent Tezcan ve Meral Danış Beştaş ile birlikte katıldı.

Dört üyeden oluşan AİBPA Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Cevizoğlu, bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni AİBPA nezdinde temsil edecek.