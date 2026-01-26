Yeni Şafak
Müzakereler için tarih verdi: Zelenski 'Ukrayna mümkün olduğunca hazırlıklı olacak' sözleriyle duyurdu

22:2026/01/2026, Pazartesi
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat’ta devam edeceğini açıkladı. Zelenski, Rus saldırıları nedeniyle özellikle Kiev’de enerji altyapısında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Zelenski, "Bu toplantıyı hızlandırabilirsek iyi olur. Ukrayna, görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gereken tüm konularda mümkün olduğunca hazırlıklı olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun, ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle farklı bölgelerde enerji sorunlarının sürdüğünü aktaran Zelenski, en ağır durumun başkent Kiev'de olduğunu belirtti.

Zelenski, sadece Kiev'de 174 ekibin, hasar gördüğü enerji altyapısının bakım ve onarım için çalıştığını kaydederek, "Şüphesiz, Kiev şu anda en büyük zorluklarla karşı karşıya." dedi.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde üçlü müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Zelenski, gelecek toplantılar için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Zelenski, görüşmelere katılan heyetlerin, üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam etmesi üzerinde anlaştıklarını bildirerek, "Bu toplantıyı hızlandırabilirsek iyi olur. Ukrayna, görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gereken tüm konularda mümkün olduğunca hazırlıklı olacak." ifadesini kullandı.


